Iva Zanicchi a Fuori dal coro canta Bandiera rossa : "Sono nata comunista ma io bado alle persone" : Iva Zanicchi, ospite di Mario Giordano a Fuori dal coro, su Rete quattro, canta "Bandiera rossa". "Avanti o popolo, Bandiera rossa. Alla riscossa, trionferà. Bandiera rossa la trionferà", intona la cantante. Poi, rispondendo a una domanda del conduttore, dice: "Io ho il coraggio di cantare Bandiera

Matteo Salvini a DiMartedì - durissimo attacco a Renzi : "Ultimo modello di vita. E di politica" : Ospite d'eccezione a DiMartedì di Giovanni Floris su La7, ecco Matteo Salvini. Il leader della Lega, nella puntata di martedì 12 novembre, ha rilasciato un'intervista a tutto tondo. Tema principale, ovviamente, l'Ex Ilva. Lo scenario più papabile, ad oggi e dopo l'addio confermato da ArcelorMittal,

Antonella Clerici pronta a tornare alla Prova del Cuoco : l’indiscrezione : Antonella Clerici sta per tornare alla Prova del Cuoco? Secondo alcune indiscrezioni la conduttrice sarebbe pronta a sbarcare nuovamente nello show culinario di Rai Uno attualmente condotto da Elisa Isoardi. Da circa due anni la presentatrice ha detto addio alla trasmissione, ma alcune indiscrezioni lanciate da Blogo parlano di un clamoroso ritorno. La Rai sarebbe in trattativa con la Clerici per consolidare il suo contratto e la posizione ...

A Venezia marea record. Due morti - telefoni in tilt e danni alla Basilica di San Marco : Venezia annega un'altra volta: ieri sera si è registrato un picco di acqua alta addirittura un metro e 87, per oggi ne è atteso un altro di circa un metro e 60. Siamo quasi al record che è ancora quello di un metro e 94 registrato nel 1966. I telefoni sono in tilt e ci sono molti danni in tutta la città: dalle gondole e le barche strappate dagli ormeggi e spinte sulle rive ai vaporetti affondati (almeno tre) più altre ...

Genova - via libera a commissione contro l'odio. Cittadinanza onoraria a Liliana Segre : La città di Genova avrà una propria commissione contro l'odio e l'intolleranza come quella istituita al Senato su proposta della senatrice a vita Liliana Segre, diventata bersaglio di insulti e minacce da parte dei sostenitori dell'opposizione al governo.La decisione è stata presa dal Consiglio Comunale di Genova, che ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno dopo le discussioni che avevano caratterizzato la giornata di ieri, col ...

Renzi : "Continueremo la battaglia No Tax" : Il leader di Italia Viva Matteo Renzi è già stato al governo in qualità di Presidente del Consiglio e sa benissimo quali sono le difficoltà nel delineare una manovra finanziaria senza introdurre alcuna tassa. È ancora più complesso, per molti versi impossibile, riuscirci nella situazione in cui si trova l'Italia in questo momento, con lo spauracchio dell'aumento dell'IVA sempre dietro l'angolo.Eppure da quando Renzi si è allontanato dal ...

Maltempo : allerta rossa al Sud. Scuole chiuse e disagi : allerta rossa al Sud per l’ondata di Maltempo che sta interessando l’Italia e in particolare la Calabria ionica, la Sicilia orientale e il Golfo di Taranto. In Puglia l'allerta meteo diramata è arancione, gialla in Campania, Lazio, Umbria, Marche, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Toscana e Sardegna. La perturbazione arrivata dall'Africa ieri aveva già sferzato le regioni meridionali, con piogge, venti ...

Ex Ilva - il governo non ha soluzioni. Conte : "Apriamo un cantiere Taranto" : cantiere Taranto. Con queste due parole il premier Giuseppe Conte ammette che il governo non ha nessuna soluzione in tasca per disinnescare la bomba industriale ed economico-sociale dell'ex Ilva, dopo che ArcelorMittal ha fatto marcia indietro sul contratto finalizzato all’acquisizione della più grossa acciaieria d’Europa che dà lavoro a qualcosa come 15mila persone, tra dipendenti diretti e indotto. ...

Nave italiana assaltata da pirati nel Golfo del Messico : La Nave italiana Remas è stata assaltata da un commando di pirati nel Golfo del Messico. Secondo le prime notizie, riportate da Adnkronos, due marittimi italiani sarebbero rimasti feriti nell’attacco: uno colpito alla testa con un oggetto contundente e l’altro raggiunto da un colpo d'arma da fuoco al ginocchio. Nessuno dei due è in pericolo di vita.A compiere l’assalto un gruppo di pirati formato da 7-8 persone che dopo essere andate ...

Prete pedofilo ammette : "Sono colpevole - chiedo scusa alla famiglia della bambina" : Don Michele Mottola, il sacerdote della parrocchia di Trentola Ducenta, nel Casertano, che la settimana scorsa è stato arrestato per abusi sessuali su una bambina di 11 anni, ha confessato:"Mi assumo tutte le responsabilità. Sono colpevole di tutte le accuse che mi vengono contestate. È tutto vero"Le sue dichiarazioni sono state riportate dal suo legale all'Agi. Durante l'interrogatorio di questa mattina presso il carcere di Secondigliano, il ...

Gomorra - Ciro è vivo : lo rivela il trailer de L'Immortale : L'Immortale è veramente immortale, anche se ci sono voluti due anni ed un film per averne conferma. Ebbene sì: Ciro Di Marzo, il co-protagonista per tre stagioni di Gomorra-La serie interpretato da Marco D'Amore, non sembra essere morto come ci aveva fatto credere il finale della terza stagione. Lo si evince dal trailer del film "L'Immortale", che uscirà nelle sale il 5 dicembre prossimo e pubblicato online in anteprima da ...

Matteo Renzi : “120 miliardi in tre anni : ecco la mia manovra” : "Siamo in emergenza. E i danni si misureranno in crisi aziendali, in posti di lavoro, in fuga dei capitali. Siamo ancora in tempo per intervenire, ma va fatto subito, nei primi mesi del 2020. Dopo sarà troppo tardi": afferma Matteo Renzi lanciando un corposo piano che prevede delle misure shock per l'economia: "Un grande progetto di rilancio infrastrutturale che può essere un elemento unificante per il governo e può incontrare anche il sostegno ...

Benzina - diesel e gpl : fase di stabilità dei prezzi consigliati : Continua la fase di stabilità dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Poco mosse le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: Benzina self service a 1,580 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,588, pompe bianche ...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : nuovo peggioramento e tanta neve - il bollettino fino al 19 novembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord: molte nubi sul triveneto con precipitazioni diffuse, più ntense sui rilievi, in attenuazione dalla tarda mattinata a partire dalle aree più occidentali di Trentino Alto Adige e Veneto. Quota neve sulle relative Alpi generalmente al di sopra dei 700-800 metri al mattino ed in rialzo nel corso della ...