Palermo | protesta vigili del fuoco | 15 novembre sit in in prefettura

(Di mercoledì 13 novembre 2019), 13 nov. (Adnkronos) – Le somme approvate dal Consiglio dei Ministri insufficienti per il rinnovo del contratto, il riconoscimento della categoria di lavoro usurante, la mancata tutela per gli infortuni e malattie professionali da parte dell’Inail e l’equiparazione con gli altri corpi dello Stato del comparto sicurezza. Sono solo alcuni dei punti dellache porterà ideldi, così come in tutto il Paese, a scendere in piazza venerdì 15. La– ‘Perché idelmeritano di più’ è lo slogan della manifestazione indetta da Fp Cgil, Fns Cisl e Uilpa in tutto il territorio nazionale – si terrà dalle 9 davanti ladel capoluogo siciliano. I sindacati hanno anche proclamato quattro giorni di sciopero per il 21(dalle 16 alle 20), 2 dicembre (dalle 10 alle 14), 12 dicembre ...

leonardolapiana : RT @CislPaTp: VIGILI DEL FUOCO, VENERDI’ 15 NOVEMBRE DALLE ORE 9 LA PROTESTA CON IL SIT IN IN VIA CAVOUR A PALERMO. @leonardolapiana 'SIAM… - CislPaTp : VIGILI DEL FUOCO, VENERDI’ 15 NOVEMBRE DALLE ORE 9 LA PROTESTA CON IL SIT IN IN VIA CAVOUR A PALERMO.… - palermo24h : Edilizia siciliana in crisi nera, il 15 novembre protesta a Catania -