La CPU Zen 2 e l' SSD di PS5 saranno un' evoluzione e non una rivoluzione

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Gli sviluppatori di tutto il settore sono piuttosto entusiasti di iniziare a lavorare con PS5 e Xbox Scarlett, con il loro nuovo hardware che promette di apportare cambiamenti ed evoluzioni interessanti nel modo in cui i giochi verranno giocati e progettati. Ma mentre alcuni credono che le nuove tecnologie per console, come l'SSD, porteranno una grandissima innovazione, altri sono più cauti. Danny Weinbaum - il director del titolo di esplorazione Eastshade - per esempio, ritiene che l'hardware di nuova generazione sarà un miglioramento piuttosto che un enorme passo avanti. Parlando in un'intervista con GamingBolt, Weinbaum ha commentato l'SSD di PS5, dicendo che sebbene sarà utile per la tecnologia di streaming richiesta nei giochi open world e contribuirà a ridurre i tempi di caricamento, non avrà un grande impatto sulle prestazioni.Leggi altro...

