Fonte : leggo

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Zitti tutti, parla Paulo Roberto. E ne ha per tutti, soprattutto per, criticato per l'uscita polemica dal campo domenica scorsa, ma anche per il calcio italiano, ancora...

davidedesario : Falcao: «Cristiano Ronaldo ha sbagliato deve rispettare i compagni. Conte o Sarri? Preferisco chi sa vincere» #cr7… - junews24com : Altafini, Vieira e Falcao sulla reazione di CR7 – VIDEO - FalCao_Md : RT @Cristiano: Partita difficile, vittoria importante! #finoallafine -