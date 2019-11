Tasse | chi rischia di pagare di più con la nuova Imu

Bus gratis per chi paga le Tasse. La proposta del sindaco : Bus gratis per chi paga le tasse. È la proposta avanzata dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando nel corso di un incontro con i sindacati sulla situazione finanziaria delle società partecipate municipali. I servizi del trasporto si nutrono con le entrate dei contribuenti. La proposta punta a garantire il trasporto gratuito a chi effettivamente paga i servizi attraverso le imposte. Al tempo stesso si tratta di un incentivo per combattere ...

Palermo - bus gratis per chi paga le Tasse : la proposta del sindaco Orlando : Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, propone l'idea di far utilizzare gratuitamente i bus per quei cittadini che pagano tutte le tasse comunali. Una proposta lanciata durante l'incontro con i sindacati e che l'azienda del trasporto pubblico deve studiare per capire se sia realmente realizzabile.Continua a leggere

Manovra : Gelmini - ‘rischio aumento Tasse locali’ : Roma, 10 nov. (Adnkronos) – ‘Giusta la denuncia di Confesercenti: il canone unico rischia di portare ad un nuovo aumento delle tasse locali sulle piccole imprese. La nuova local tax sarà un ulteriore salasso, e per i lavoratori ambulanti potrebbe rappresentare un aggravio del 25% sulle imposte già pagate”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.“Ancora una volta -aggiunge- il governo giallorosso si ...

Manovra : Gelmini - ‘rischio aumento Tasse locali’ : Roma, 10 nov. (Adnkronos) – ‘Giusta la denuncia di Confesercenti: il canone unico rischia di portare ad un nuovo aumento delle tasse locali sulle piccole imprese. La nuova local tax sarà un ulteriore salasso, e per i lavoratori ambulanti potrebbe rappresentare un aggravio del 25% sulle imposte già pagate”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.“Ancora una volta -aggiunge- il governo ...

I partiti italiani nello specchio delle Tasse : Dal provvedimento sulla plastica a quello sul contante, i leader politici si scontrano ripetendo critiche che sembrano modellate su schemi del passato. Leggi

Allarme di Bonaccini : "Sulle Tasse rischiamo di pagare un prezzo alto" : "Scrivo ai parlamentari eletti qui: la questione auto aziendali gestita come peggio si potesse e qui dove cresciamo più di tutti e con la disoccupazione al 5% rischia di farci pagare prezzo alto. Sono bombardato dai nostri elettori non dagli altri. Ps: anche la tassa sulla plastica se non mettete alcuni correttivi ed incentivi la paghiamo qui, non altrove". È quanto scrive, secondo quanto si apprende, il governatore dell'Emilia ...

Renzi insiste : "Chi vuole alzare le Tasse fa un regalo a Salvini". : "Letti i commenti ribadisco: chi vuole abbassare le tasse non è contro il Governo, ma fa un favore al Governo. Chi le vuole alzare come nel caso delle auto aziendali, fa invece un regalo a Salvini ed un danno agli italiani". Lo scrive su Twitter, il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in risposta a chi nella maggioranza lo accusa di mettere a repentaglio la stabilità del governo. E su Facebook insiste: "Abbiamo fatto un Governo ...

Auto aziendali manovra 2020 : aumento Tasse e importo. Chi deve pagare : Dopo le proteste che si sono alzate da più parti, il governo ha scelto di rimodulare la nuova tassa sulle Auto aziendali che potrebbe scattare a partire dal prossimo giugno. Auto aziendali: stangata in arrivo? La nuova tassa sulle Auto aziendali verrà alleggerita: anche se sarà comunque retroattiva, quindi riguarderà anche i contratti già sottoscritti, raddoppierà dal 30% al 60% della quota imponibile anziché venire triplicata (però l’onere ...

Manovra - c'è la rivalutazione delle pensioni. Siringhe escluse dalla plastic tax. Di Maio : «Chi dice più Tasse avrebbe causato l'aumento Iva» : Spunta anche la rivalutazione al 100% delle pensioni nella nuova bozza della legge di bilancio: arrivano sei scaglioni con differenti aliquote, che partiranno dal 100% per i redditi fino a 4 volte il...

Manovra - le nuove Tasse : auto aziendali - fumo - giochi e concessionarie : auto aziendali, immobili, bollette, filtri e cartine per le sigarette. La legge di bilancio che sta per essere chiusa non contiene solo le tassa sullo zucchero e sulla plastica (quest'ultima...

Manovra - le nuove Tasse : auto aziendali - fumo - giochi e concessionarie : auto aziendali, immobili, bollette, filtri e cartine per le sigarette. La legge di bilancio che sta per essere chiusa non contiene solo le tassa sullo zucchero e sulla plastica (quest'ultima...

Tg2 Post - Paolo Becchi : "Manovra di Tasse - non crea lavoro. Il governo tira a campare ma tirerà le cuoia" : Ospite del Tg2 Post, Paolo Becchi commenta la politica economica del governo gialloverde. "Manovra fatta di tasse, non crea lavoro. Il governo tira a campare ma presto tirerà le cuoia", dice il filosofo e professore dell'Università di Genova. "Se volevano fare un regalo a Salvini ci sono riusciti, q

Partita Iva 2020 : importo Tasse - chi ci guadagna e chi ci perde. I casi : Partita Iva 2020: importo tasse, chi ci guadagna e chi ci perde. I casi Partite Iva 2020: con la prossima manovra importanti novità in arrivo per i lavoratori autonomi; accesso al regime agevolato, reintroduzione del sistema analitico di calcolo del reddito, Flat tax a fasce: in cosa potrebbero consistere i cambiamenti? Partita Iva 2020: prelievo al 15% sotto i 65mila euro Con la prossima Legge di Bilancio sarà confermata la ...

Partita Iva 2020 : importo Tasse - chi ci guadagna e chi ci perde. I casi : Partita Iva 2020: importo tasse, chi ci guadagna e chi ci perde. I casi Partite Iva 2020: con la prossima manovra importanti novità in arrivo per i lavoratori autonomi; accesso al regime agevolato, reintroduzione del sistema analitico di calcolo del reddito, Flat tax a fasce: in cosa potrebbero consistere i cambiamenti? Partita Iva 2020: prelievo al 15% sotto i 65mila euro Con la prossima Legge di Bilancio sarà introdotta la tassazione ...