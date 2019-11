R Mussolini | presentata interrogazione | allarme siringhe a parco Baldoni

R.Mussolini : città in ginocchio - presentata interrogazione per piano di recupero funzionalità territorio : Roma – Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale, si è espressa in merito alla situazione di Roma dopo la giornata di maltempo di ieri: «E’ bastata una giornata di maltempo, peraltro abbondantemente annunciato, per mettere ancora una volta in ginocchio l’intera città. Ai danni provocati da rami caduti e raffiche di vento si ...