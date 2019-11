Morales lascia la Bolivia | trova asilo in Messico | Ma tornerò più forte

Bolivia - l’esercito chiede le dimissioni di Morales . Il presidente lascia la capitale : “Diretto in Argentina” : Il comandante del l’esercito Bolivia no, il generale Williams Carlos Kaliman Romero, ha chiesto oggi al presidente Evo Morales di “rinunciare al suo mandato” per “il bene della nostra Bolivia ”. Leggendo un comunicato, l’alto ufficiale ha dichiarato che questa posizione è stata assunta “di fronte all’escalation del conflitto che attraversa il Paese e per salvaguardare la vita e la sicurezza della popolazione”. ...

Bolivia - Evo Morales annuncia nuove elezioni ma lascia in sospeso la sua ricandidatura : “Se mi si chiede di andare a casa è golpe” : “Rivolgo un invito al rispetto della vita, al rispetto della proprietà privata, al rispetto delle autorità e di tutti i settori della società. Tutto quello che abbiamo in Bolivia è patrimonio del popolo Boliviano e non bisogna attaccarlo per fare dei danni”. Usando queste parole, il presidente Boliviano Evo Morales convoca nuove elezioni, in risposta alle proteste che hanno coinvolto il Paese in seguito al voto per le Presidenziali ...