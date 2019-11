Le posizioni di tutti i partiti sulla questione ArcelorMittal

Fonte : agi

(Di martedì 12 novembre 2019) È ancora stallo sull'ex Ilva. In attesa del possibile nuovo incontro tra i vertici die il governo, le forze politiche muovono i primi passi concreti per tentare di sbloccare la situazione e salvare i posti di lavoro. L'occasione è il decreto fiscale collegato alla manovra, all'esame della Camera, sul quale lunedì sono stati presentati un migliaio di emendamenti. Ed è su questo provvedimento che alcuni, anche di maggioranza, mirano ad intervenire per mettere in campo misure urgenti a sostegno dell'occupazione e della produzione del sito tarantino. Ma mentre nel centrodestra la linea appare unitaria, con Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia pronti a votare a favore del ripristino dello scudo penale, la maggioranza si presenta ancora divisa, con Italia viva che forza la mano e presenta due emendamenti a favore dell'immunità e il Movimento 5 Stelle ...

