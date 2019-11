Ex Ilva | il governo non ha soluzioni Conte | Apriamo un cantiere Taranto

Fonte : blogo

(Di martedì 12 novembre 2019). Con queste due parole il premier Giuseppeammette che ilnon ha nessuna soluzione in tasca per disinnescare la bomba industriale ed economico-sociale dell'ex, dopo che ArcelorMittal ha fatto marcia indietro sul contratto finalizzato all’acquisizione della più grossa acciaieria d’Europa che dà lavoro a qualcosa come 15mila persone, tra dipendenti diretti e indotto. Ex, Italia Viva presenta emendamenti per reintrodurre lo 'scudo penale' Renzi e i suoi vogliono reintrodurlo proprio per togliere un alibi al gruppo franco-indiano. Secondo i commissari governativi ArcelorMittal non può rescindere il contratto così da un giorno all’altro, ma a parte questo di nuovo sul tavolo c’è poco o nulla. Italia Viva ha proposto di reintrodurre lo scudo penale per Mittal, limitato al ...

fattoquotidiano : Ex Ilva, Lezzi: “Alleati di governo vogliono scudo penale per Mittal? No, legge è uguale per tutti” - ricpuglisi : PERCHÉ il governo Conte e il @MEF_GOV si fanno rappresentare a @OmnibusLa7 su ILVA da LAURA CASTELLI??? cc… - LegaSalvini : EX ILVA, SALVINI: «GOVERNO PIANGE LACRIME DI COCCODRILLO. ERANO AVVISATI» -