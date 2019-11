De Laurentiis torni De Laurentiis | altrimenti si va all’autodistruzione del Napoli

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 12 novembre 2019) L’unica speranza era che Detornasse De. Il Corriere dello Sport, oggi, con un corsivo di Antonio Giordano, ci offre la speranza, ci dice che il velo – che da una settimana è calato davanti agli occhi del presidente del– potrebbe lentamente sollevarsi. Sarebbe la conferma chepuò essere governata solo da lontano. Come del resto lui ha sempre saputo e fatto. Forse nemmeno Deè fino in fondo consapevole dell’opera titanica che ha compiuto in questi quindici anni. In fin dei conti – siamo costretti a constatarlo con amarezza – anche lui risente dell’ambiente che permea la città, e non potrebbe essere. Del resto ha inconsapevolmente creato l’unico vero fenomeno culturale cittadino degli ultimi quindici anni: il papponismo (da pappone, termine con cui viene apostrofato: da magistrati, ...