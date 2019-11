Fonte : romadailynews

(Di martedì 12 novembre 2019) Roma – Dalle 22.00 di venerdì 22 alle ore 5.00 di lunedì 25 traffico deviato. Chiuso tratto interessato di viasotto la parte della sopraelevata da abbattere. Svolta obbligata in Via Masaniello Proseguono i lavori didellaEst. Per l’abbattimento del tratto sopraelevato, che passa sopra Via, chiusa la carreggiata dall’altezza di Via Masaniello a Piazza delle Crociate – direzione centro – sia per i veicoli privati che per il trasporto pubblico locale. Le chiusure e le variazioni al traffico si limiteranno ad un solo weekend, dalle ore 22.00 di venerdì 22alle ore 5.00 di lunedì 25. Aperte al traffico veicolare Via Masaniello e Piazzale della Stazioneper chi si dirige a Roma centro, con la revoca della riservatezza per i mezzi pubblici, anche per chi transita da Circonvallazione Nomentana e Via ...

romadailynews : Continua demolizione Tangenziale Est: deviazioni su Tiburtina tra 22 e 25 novembre: Roma… - cobraboy1980 : Raggi: continua demolizione Tangenziale Est, lavori vanno avanti - rcelestino2 : E Verona continua la sua auto-demolizione -