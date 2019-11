Baseball | Premier12 2019 | riscatto Cina Taipei e Stati Uniti | battuti Corea del Sud e

Baseball - Premier12 2019 : l’apertura a Taoyuan premia Taiwan e Giappone : Si è aperta anche la parte del Premier12 di Baseball che si svolge a Taoyuan, municipalità di Taiwan che fino al 2014 era una contea, con due incontri. Nel primo, il Giappone si sbarazza del Venezuela, che pure sogna per sette inning e per tutta la prima parte dell’ottavo, per 8-4. Nel quarto i sudamericani passano in vantaggio con una giocata che parte da Machado e manda a segno Fuenmayor. La risposta del Giappone arriva nella ripresa ...

Baseball - Premier12 2019 : gli Stati Uniti superano il girone battendo la Repubblica Dominicana : Nella sfida decisiva per il passaggio del primo girone al Premier12 che sta terminando la sua parte di Guadalajara, gli Stati Uniti battono la Repubblica Dominicana per 10-8, estromettendola da ogni chance di potersi giocare un pass per le Olimpiadi (che, va ricordato, in questo torneo è assegnato al miglior team delle Americhe e al migliore della zona Asia-Oceania che non sia il Giappone). La partita è molto combattuta e si risolve soltanto nel ...