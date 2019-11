Tariffe telefoniche | la furbizia degli operatori e i ritocchi fino al +40%

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 11 novembre 2019) Rincari, rincari e ancora rincari. Da quando c'è stata l'esplosione di internet esmartphone, in pratica non c'è utente che si sia salvato dagli aumenti "in corsa" delledecisi daglitelefonici. Tra i quali ognuno di noi può scegliere liberamente, al punto da passare in continuazione da un provider all'altro per approfittare dell'ultima offerta. Che però, salvo rare eccezioni, non rimane fissa. Ma è soggetta a "ni" all'insù che, a lungo andare, finiscono per danneggiare i consumatori. Una sensazione diffusa che ora viene confermata da una ricerca di Repubblica, che ha analizzato l'evoluzione dei piani tariffari di alcuni dei principali gestori presenti nel mercato italiano, senza pietà nell'effettuare, previa comunicazione ai clienti che sa tanto di beffa, le cosiddette rimodulazioni.Il primo provider preso in esame è Vodafone. Il pacchetto Iperfibra ...

