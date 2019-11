Silenzi di Luca Brunoni

Lacrime e Silenzio ai funerali di Luca Sacchi. Il cugino : "Tragedie toccano sempre i buoni" : Era gremita la chiesa del Santissimo nome in Maria all’Appio dove si sono svolti i funerali di Luca Sacchi, il giovane ucciso da un colpo di pistola a Roma. L’arrivo del feretro è stato accolto da pianti e alcuni dei presenti si sono lasciati andare a lunghi abbracci. Tante le corone di fiori di amici, parenti e semplici cittadini.VIDEO - L’arrivo del feretro di Luca Sacchi davanti alla chiesa peri funerali Un ...

Matrimonio a Prima Vista/ Luca Serena rompe il Silenzio - al via i casting per... : Matrimonio a Prima Vista 6 mesi dopo, polemiche dopo lo speciale di ieri sera: Luca Serena rompe il silenzio, al via i casting per la nuova edizione

Omicidio Luca Sacchi - il papà rompe il Silenzio : 'Era pulito' - Anastasiya come una figlia' : "Mio figlio aveva tanta voglia di vivere, era stupendo, ma forse si fidava troppo". A parlare è Alfonso Sacchi, il papà di Luca, il ventiquattrenne freddato una settimana fa davanti al John Cabot Pub, a due passi dal parco della Caffarella. L'uomo, visibilmente provato per la tragedia che ha colpito la sua famiglia, oggi - con una conferenza stampa organizzata all'Appia Park Hotel di Roma - ha deciso di rompere il silenzio per difendere ...

Ictus e infarto colpiscono in Silenzio - Luca Carboni : “Ho perso parenti e amici per problemi al cuore” : La campagna si chiama “Il battito del cuore“, è promossa da Bayer e il testimonial dell’iniziativa, come già nella scorsa edizione, è Luca Carboni. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. L’idea, ha spiegato il noto cantautore, è quella di «Realizzare una mia canzone insieme a dei medici che suonano, con i quali abbiamo creato una super band. Stiamo ...

Luca Sacchi - Del Grosso chiede scusa : «Non volevo uccidere». Ma con Pirino sta in Silenzio davanti al Gip : Valerio Del Grosso e Paolo Pirino si sono avvalsi della facoltà di non rispondere: sono accusati dell'omicidio di Luca Sacchi a Roma e, nell'ambito...

Luca Sacchi - Del Grosso chiede scusa : «Non volevo uccidere». I due aggressori in Silenzio davanti al Gip : Valerio Del Grosso e Paolo Pirino si sono avvalsi della facoltà di non rispondere: sono accusati dell'omicidio di Luca Sacchi a Roma e, nell'ambito...

Tributo per Nadia Toffa - Ilary Blasi rompe il Silenzio sui social e Selvaggia Lucarelli la difende : Il Tributo a Nadia Toffa nella prima puntata de Le Iene ha suscitato quache polemica. Ilary Blasi è stata criticata per la sua assenza dal momento che negli ultimi tempi si alternava alla...

Il tributo per Nadia Toffa - Ilary Blasi rompe il Silenzio sui social e Selvaggia Lucarelli la difende : Il tributo a Nadia Toffa nella prima puntata de Le Iene ha suscitato quache polemica. Ilary Blasi è stata criticata per la sua assenza dal momento che negli ultimi tempi si alternava alla...