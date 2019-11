Prende reddito di cittadinanza e pensione della madre morta da anni | furbetta

Trapani - fa il pasticciere abusivo e Prende anche il reddito di cittadinanza : denunciato : È stato denunciato dalla Guardia di Finanza a Salinagrande (Trapani) un pasticciere abusivo, che preparava i dolci in un laboratorio senza autorizzazione sanitaria e requisiti igienico-sanitari, e nel frattempo percepiva anche il reddito di cittadinanza di circa 700 euro al mese. Sequestrati circa 160 chili di prodotti dolciari.Continua a leggere

Napoli - 21 indagati per contrabbando sigarette : 10 di loro Prendevano il reddito di cittadinanza : Spacciavano sigarette di contrabbando e beneficiavano del reddito di cittadinanza. Era il doppio guadagno dei membri di un’organizzazione criminale scoperta dall’operazione della guardia di finanza di Capua, in provincia di Caserta, che conta 21 indagati di cui dieci risultano destinatari del contributo statale. Su ordine del gip i militari hanno eseguito 11 misure cautelari: un’ordinanza in carcere, tre divieti di dimora e sette ...

Lavorava in panificio in nero e Prendeva il reddito di cittadinanza - denunciato : Palermo, 6 nov. (Adnkronos) - Lavorava in nero in un panificio e prendeva il reddito di cittadinanza ma è stato scoperto dalla Guardia di Finanza nel corso di alcuni controllo. E' accaduto a Partinico (Palermo). Continuano senza sosta i controlli promossi dal Comando Provinciale della Guardia di Fin

Sardegna : Prendeva il reddito di cittadinanza e spacciava eroina - arrestato : Beneficiava del reddito di cittadinanza e per arrotondare spacciava eroina. Antonello Puggioni, 48 anni, originario di Guspini, è stato arrestato la scorsa sera dai Carabinieri della Stazione di Gonnosfanadiga, con la pesante accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, durante un normale controllo ad un posto di blocco lungo la strada che porta al paese, l’hanno trovato in possesso di 10 fiale di metadone e 330 euro in ...

Il pusher che girava in Porsche Prendeva il reddito di cittadinanza : Sofia Dinolfo L'uomo è stato scoperto dalla Guardia di Finanza durante un posto di controllo in provincia di Siracusa Percepiva il reddito di cittadinanza ma era proprietario di una Porsche e spacciava droga incassando importanti proventi. Scoperto dalla Guardia di Finanza di Siracusa un altro furbetto che approfittava del contributo del reddito per dedicarsi poi ad altre attività. L’uomo, N.P. di 41 anni, è stato fermato dai ...

Ruba la luce e Prende il reddito di cittadinanza - a Palermo meccanico furbetto : Rubava la luce e prendeva il reddito di cittadinanza. Furbetti scatenati a Palermo. L’ennesimo caso di furbetto del reddito di cittadinanza è stato scoperto nel quartiere Zen 2 del capoluogo siciliano dove un ragazzo di 29 anni aveva allestito un’officina meccanica abusiva. Ma non solo. I carabinieri hanno scoperto che l’uomo asportava irregolarmente la corrente elettrica dalle rete di distribuzione. Come se non ...

Palermo : denunciato posteggiatore abusivo che Prendeva il reddito di cittadinanza : Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - Nell’ambito del contrasto al fenomeno dei posteggiatori abusivi e della verifica della regolarità della percezione del reddito di cittadinanza, la Polizia municipale di Palermo ha denunciato un posteggiatore recidivo che dallo scorso maggio percepisce il reddito di cit

Reddito di cittadinanza - Prende il sussidio e lavora in nero : ora sono guai (ma è una lotta impari) : lavorava in un ristorante senza contratto ed era beneficiario del Reddito di cittadinanza: il caso a Caorle, in provincia di...

Sardegna : Prende il reddito di cittadinanza e spaccia per arrotondare - arrestata : 40 pasticche di ecstasy e diversi grammi della stessa sostanza in polvere, Mdma. Ketamina, popper e anche la card del reddito di cittadinanza. Oltre a 355 euro in banconote di piccolo taglio, probabilmente frutto della vendita della droga. In manette, con le pesanti accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è finita Roberta Selis, 40 enne cagliaritana, ufficialmente disoccupata e beneficiaria del reddito di cittadinanza. L’arresto ...