I Tenacious D a Milano nel 2020 per l’unica data in Italia

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 11 novembre 2019) In occasione del Post-Apocalypto Tourarrivano iD aper uno show al Lorenzini District. I biglietti per il concerto del 19 febbraiosaranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 15 novembre sui circuiti autorizzati, ma sarà possibile acquistare il proprio ticket anche da mercoledì 13 novembre sul sito ufficiale della band e in presale su Ticketone. ID sono il power duo formato dagli attori Jack Black e Kyle Gass, una coppia di artisti che ha visto la sua ascesa alla gloria mondiale con il filmD E Il Destino Del Rock di Liam Lynch che tra i vari cameo ha ospitato Dave Grohl (Nirvana, Foo Fighters) nel ruolo di Satana e il compianto Ronnie James Dio nel ruoli di se stesso. I biglietti per lo show deiD asaranno disponibili sul circuito Ticketone al prezzo di 37 euro più i diritti di ...

