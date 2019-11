Bucchioni | “Adl si è incartato | con Ancelotti tutta la rosa è calata nel rendimento”

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 11 novembre 2019) Ai microfini di Radio Sportiva, il giornalista Enzo, ha espresso la sua opinione sul rendimento dei calciatori azzurri da quando la guida tecnica è stata affidata a Carlo. Secondo, il rendimento degli azzurri, è calato ed imputa la colpa ad Aurelio De Laurentiis per aver scelto un allenatore che gioca diversamente da Maurizio Sarri. Il tweet di Radio Sportiva @Enzo: "Dopo l'addio di Sarri forse De Laurentiis si è un po'. Ha avuto troppo ego: ha messo in mano la squadra di Sarri a un allenatore che gioca diversamente. Tutti i giocatori hanno calato il rendimento". — Radio Sportiva (@RadioSportiva) November 10, 2019 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Pedullà: “Grave chenon riesca curare il male del Napoli” Ronaldo lascia lo Juventus Stadium in anticipo. Il portoghese rischia la ...

