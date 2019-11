Q3 2019 negativo per TIM | aumentano le portabilità in uscita | diminuiscono le linee mobili

F1 - Mondiale 2019 : il duello Leclerc-Vettel in Ferrari. Un antagonismo positivo o negativo? Gli scenari : Ci si avvicina al 16° round del Mondiale 2019 di F1. Sulla pista di Sochi (Russia) il Circus è pronto a esibirsi e la Ferrari vorrebbe proprio allungare la sua striscia vincente iniziata dal GP del Belgio. Tre i successi consecutivi della Rossa, dato di “Schumacheriana memoria”, che ha il sapore dell’inversione di tendenza, visto che fino all’appuntamento in Ungheria i motivi per cui sorridere erano ben pochi, ricordando ...