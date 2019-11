Lo psicologo Zerbini | “Più che il ritiro | serve sacrificare il proprio Io in favore del

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 10 novembre 2019) In tempi odierni in cui manco i preti fanno più i ritiri spirituali perché sono pochi e hanno altro da pensare; che poi per la maggioranza di essi era come portare l’anima in lavanderia, ebbene il rito purificatorio rimane nei sacerdoti del pallone. Non ci sarebbe alcun bisogno se lo facessero, come dovrebbero, ogni settimana negli spogliatoi o quando ci sono le soste. E sono riunioni che andrebbero programmate sin dall’inizio di stagione che si chiama”. Brevi ma costanti, di solito al primo allenamento post-gara, e intense immersioni nello spirito dei singoli e del gruppo sarebbero più che sufficienti. Ora, gli allenatori oltre ad avere spazi stretti sia mentali (la testa è piena di ogni cosa) che temporali (le tante partite e aspetti annessi), non sono di base preparati perché non hanno né la quantità e né la qualità delle conoscenze psicologiche e sociali per farlo. I ...

