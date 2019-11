LIVE Federer-Thiem 5-7 3-2 | ATP Finals 2019 in DIRETTA | l’austriaco si aggiudica il primo

LIVE Federer-Thiem 5-7 2-1 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : l’austriaco si aggiudica il primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Rovescio lungo di Thiem. 2-1 Servizio e dritto vincente di Federer. 40-30 Prima vincente di Federer che si carica “Let’s go!” 30-30 Ace di Federer. 15-30 Thiem fa buona guardia a rete e chiude con la volée di rovescio. 15-15 Doppio miracolo di Federer che chiude con la volée di dritto. 0-15 Gran risposta e passante di rovescio vincente di Thiem. 1-1 Dritto largo di ...

LIVE Federer-Thiem 5-7 1-0 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : l’austriaco si aggiudica il primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Risposta di dritto in rete di Federer. 30-30 Dritto in rete di Thiem. 30-15 Prima vincente di Thiem. 15-15 Risposta di dritto lunga di Federer. 0-15 Passante di rovescio lungo di un soffio di Thiem. 1-0 Prima vincente di Federer. 40-15 Rovescio in rete di Thiem. 30-15 Passante di rovescio vincente di Thiem. 30-0 Gran prima di Federer. 15-0 Stop volley di rovescio vincente di Federer. 5-7 ...

LIVE Federer-Thiem 5-5 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : un break per parte nel primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Rovescio in rete di Federer. 5-5 Gran prima di Thiem. 40-30 Passante di rovescio vincente di Federer dopo un miracolo in volée di dritto di Thiem. 40-15 Risposta di dritto in rete di Federer. 30-15 Gran risposta di dritto di Federer. 30-0 Non riesce a rispondere su una prima al corpo Federer. 15-0 Prima vincente di Thiem. 5-4 Passante di dritto in fondo alla rete di Thiem. 40-15 Passante ...

LIVE Federer-Thiem 4-3 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : un break per parte nel primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Dritto lungo di Federer. 15-15 Gran risposta di dritto di Federer, sbaglia Thiem. 15-0 Risposta di rovescio lunga di Federer. 4-3 Servizio e dritto vincente sulla riga di Federer! 40-0 Stupenda volée di rovescio di Federer all’incrocio delle righe! 30-0 Servizio, dritto e smash vincente di Federer. 15-0 Grande scambio chiuso col dritto vincente da Federer! 3-3 Attacca Thiem, ...

LIVE Federer-Thiem 3-2 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : un break per parte nel primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Altra prima vincente. 30-0 Prima vincente di Thiem. 15-0 Dritto in rete di Federer dopo un lunghissimo scambio. 3-2 Risposta di dritto lunga di Thiem. 40-15 Servizio e dritto vincente di Federer. 30-15 Stecca un dritto Thiem. 15-15 Prima vincente di Federer. 0-15 Gran lob vincente di dritto di Thiem! 2-2 Gran rovescio di Federer, mette in corridoio il dritto Thiem! 40-A Rovescio in rete ...

LIVE Federer-Thiem 1-2 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : è cominciato il match e l’austriaco è già avanti di un break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Dritto largo di Thiem. 1-2 Ace di Federer. 40-0 Servizio e dritto vincente dopo due prime di servizio vincenti. 0-2 Thiem tiene il servizio. 30-15 Altra volée di rovescio in rete di Federer. 15-15 Dritto vincente di Federer. 15-0 Prima vincente di Thiem. 0-1 Butta largo il dritto Federer, immediato break! 30-40 Servizio e dritto vincente di Federer. 15-40 Passante di dritto lungo di ...

LIVE Federer-Thiem - ATP Finals 2019 in DIRETTA : il Re svizzero affronta il bombardiere austriaco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma tv di Federer-Thiem – Le chance di Federer alle ATP Finals Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale del secondo match di giornata delle ATP Finals di Londra tra Roger Federer e Dominic Thiem! Il match è valido per il raggruppamento della fase a gironi dedicato a Bjorn Borg, il 38enne fuoriclasse svizzero arriva all’atto finale del 2019 reduce ...

LIVE Laver Cup 2019 - Team Europe-Team World giornata finale in DIRETTA : Federer-Isner 6-4 4-5 - lo svizzero serve per restare nel secondo set. Resto del Mondo sull’11-7 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Doppio fallo di Isner 15-15 Ace di Isner confermato dal Falco 0-15 Velenosa risposta di dritto di Federer, non sa cosa farsene Isner e mette la palla in rete 5-5 Prima vincente di Federer che tiene il servizio 40-0 Sbaglia con il dritto Isner 30-0 Prima al corpo vincente di Federer 15-0 Notevole volée bassa di rovescio di Federer in allungo 4-5 Isner, gran smorzata di dritto con cui ...

LIVE Laver Cup 2019 - Team Europe-Team World giornata finale in DIRETTA : Federer-Isner 6-4 3-4 - l’americano salva due palle break nel secondo set. Resto del Mondo sull’11-7 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Non controlla la risposta Isner 15-0 Tanto per non esser da meno, ace di seconda di Federer 3-4 Isner, si salva con la seconda l’americano dopo un game assai complesso Vantaggio Isner, non controlla il passante lungolinea di rovescio Federer 40-40, 2a parità: Isner inserisce la modalità “servizio incontrollabile”, annullata la palla break Vantaggio Federer, PALLA break: ...

LIVE Laver Cup 2019 - Team Europe-Team World giornata finale in DIRETTA : Federer-Isner 6-4 2-3 - equilibrio assoluto nel secondo set. Resto del Mondo sull’11-7 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio e dritto a rete di Isner 15-15 Ace esterno di Isner 0-15 Doppio fallo di Isner 3-3 Due ace a game ormai per Federer, che tiene anche questo turno di battuta 40-0 Dritto incrociato vincente di Federer 30-0 Servizio e volée bloccata di dritto di Federer men che perfetta, Isner spedisce il dritto in rete 15-0 Risolve subito con il servizio Federer 2-3 Isner, bordata terrificante di ...

LIVE Laver Cup 2019 - Team Europe-Team World giornata finale in DIRETTA : Federer-Isner 6-4 - lo svizzero vince il primo set. Resto del Mondo sull’11-7 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 SET FEDERER: in 31 minuti lo svizzero concretizza il proprio vantaggio 40-15 DUE SET POINT FEDERER: grande punto dello svizzero che lo chiude con il contropiede di dritto 30-15 Sbaglia il serve&volley Federer 30-0 Ancora una gran prima di Federer 15-0 Buona prima e chiusura agile di dritto di Federer 5-4 Federer, Isner risponde alla chiamata a rete con il dritto che conclude il game. ...

LIVE Laver Cup 2019 - Team Europe-Team World giornata finale in DIRETTA : Federer-Isner 3-2 - break dello svizzero nel primo set. Resto del Mondo sull’11-7 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Buona prima di Isner 4-2 Federer, risposta in rete di Isner, conferma il break lo svizzero 40-0 Ace di Federer, è il quinto 30-0 Federer insiste sulla profondità con il dritto, Isner alla fine spedisce lungo il suo 15-0 Risposta lunga di dritto di Isner 3-2 break FEDERER: discesa a rete un po’ scriteriata di Isner, ne approfitta Federer con il passante di dritto che lo porta in ...

LIVE Laver Cup 2019 - Team Europe-Team World giornata finale in DIRETTA : Federer-Isner 1-2 - si seguono i servizi. Resto del Mondo sull’11-7 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Isner, gran prima centrale per tenere il servizio 40-30 Seconda al corpo di Isner, Federer non fa in tempo a organizzare il rovescio 30-30 Trova una gran seconda Isner per guadagnare il punto 15-30 Non perfetto Isner in questo punto, chance per Federer 15-15 Gira lo scambio Federer e chiude con il dritto incrociato 15-0 Prima vincente di Isner 1-1, secondo ace di Federer che tiene ...

LIVE Laver Cup 2019 - Team Europe-Team World giornata finale in DIRETTA : 7-5 1-0 - Federer/Tsitsipas vincono il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Smash di Federer. 30-15 Bella prima di servizio per il greco. 15-15 Federer chiude a rete. 1-1 Game a zero per la coppia americana. 40-0 Ace di Isner. 30-0 Prima potente di Isner. 1-0 Splendida volée di Tsitsipas e Team Europe vince il primo game del secondo set. 40-30 Esce di un nulla il passante di Isner. 30-30 Splendido passante di Isner di dritto. 30-15 Lungo il pallonetto di ...