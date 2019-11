Tagadà | Jacopo Morrone | Il Pd fa bene a stare sereno e a sottovalutarci Come ha

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 9 novembre 2019), ospite di Tiziana Panella a, su La7, prende in giro in diretta il sindaco di Bologna Virginio Merola: "Quando corriamo, corriamo per vincere", premette il leghista. "Vache ci sottovalutino, fannosereni. Lo hanno fatto a Forlì, a Ferrara e a Piacenza e hanno

TonusAldo : RT @LegaSalvini: TV > La7 | Jacopo Morrone, Deputato Lega - Salvini Premier > VENERDÌ 8 NOVEMBRE | ore 15:30 | 'Tagadà' | Hashtag: #TagadaL… - natysirenetta : RT @Noiconsalvini: TV > La7 | Jacopo Morrone, Deputato Lega - Salvini Premier > VENERDÌ 8 NOVEMBRE | ore 15:30 | 'Tagadà' | Hashtag: #Tagad… - natysirenetta : RT @Noiconsalvini: TV > La7 | Jacopo Morrone, Deputato Lega - Salvini Premier > VENERDÌ 8 NOVEMBRE | ore 15:30 | 'Tagadà' | Hashtag: #Tagad… -