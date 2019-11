Muro Berlino : D’Uva - ‘abbattere ofio - pregiudizio e ignoranza’ : Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Oggi penso a quante cose straordinarie, tutte assieme, sono successe a Berlino in quel 9 novembre di 30 anni fa. Ma anche a quanti altri muri dobbiamo ancora far cadere. Come odio, pregiudizio, ignoranza: a uno a uno, abbattiamoli tutti”. Lo scrive su Twitter Francesco D’Uva, deputato M5S e questore della Camera. L'articolo Muro Berlino: D’Uva, ‘abbattere ofio, pregiudizio e ...

Trabant - Sulle strade di Berlino a 30 anni dalla caduta del Muro - FOTO GALLERY : Il 9 novembre del 1989, quando le immagini della caduta del Muro fanno il giro del mondo, carovane di Trabant marciano tra la folla festante verso la zona ovest di Berlino e, allimprovviso, la modesta vettura della Germania Orientale diventa il simbolo di una ritrovata felicità. Per Quattroruote è lei la vera auto dellanno: per i meriti acquisiti in tre decenni di dura militanza allEst e per questa recente, esaltante, corsa verso la libertà, ...

Muro di Berlino - di trent’anni fa restano solo i bei ricordi : Berlino si è attirata parecchie antipatie : Come capita spesso con le Rivoluzioni, arriva il Termidoro e il potere torna ai vecchi padroni. Chi ha combattuto per la Rivoluzione, chi è stato in galera per realizzarla, chi si è battuto per la libertà di tutti è uno sconfitto. È una legge sociale naturale, crudele ma implacabile. A Berlino, a Dresda, in Germania è stato lo stesso. Alla fine hanno vinto i trasformisti alla Angela Merkel o certa gente senza memoria come le Katia Kipping, i ...

Muro di Berlino - i carri armati di Risiko schierati per l’inclusione : lo spot per dire “no a tutti i muri” : “No a tutti i muri”. Gli iconici carri armati di Risiko abbattono un Muro ideale, simbolo di barriere fisiche e mentali che dividono le persone, per lasciare spazio a un mondo pieno di luce e colori. “Da oltre 40 anni Risiko! unisce milioni di persone di ogni età, genere e provenienza sotto il comune denominatore del gioco, della sfida avvincente e del voler stare insieme divertendosi – dichiara Edgardo Di Meo, direttore ...

Muro di Berlino - su RaiPlay la Caduta ha la penna di Lilli Gruber : un viaggio nella storia e nel giornalismo : RaiPlay propone una raccolta di clip tratta da Tg e da programmi di approfondimento, tra cui RT di Enzo Biagi e Tv7 anni '60. Il Muro raccontato dalle voci dell'epoca: RaiPlay non manca di dare il suo contributo all'anniversario della Caduta del Muro di Berlino con un raccolta di clip sotto il titolo di Berlino '89 - Cronache dal Crollo. Una raccolta ragionata, come nella tradizione di RaiPlay, che seleziona contenuti editi da quel tesoro che ...

Muro di Berlino - se ci fosse ancora io in questa casa di Friedrichshain non potrei starci : questa volta, per le celebrazioni dei trent’anni dalla caduta del Muro, non verranno i leader di nessuno dei Paesi vincitori della seconda guerra mondiale, che si divisero Berlino, e la Germania, in quattro zone di occupazione. Gli ospiti d’onore saranno i presidenti di Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacca: il famoso, o famigerato blocco di Visegrad. Del resto, nessuno avrebbe accolto con entusiasmo Donald Trump. E nemmeno ...

Muro Berlino : Battelli - ‘da quel giorno più liberi e più forti’ : Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Trent’anni dopo quel 9 novembre 1989 posso dire che quella giornata ha reso tutti noi liberi, diversi e più forti. Il mondo globale, come lo conosciamo oggi, non sarebbe esistito senza questa data storica”. Lo afferma Sergio Battelli, deputato M5S e presidente della commissione per le Politiche Ue della Camera. “è proprio recuperando lo spirito di quella giornata -aggiunge- che ...

Per Mattarella il crollo del Muro di Berlino fu un'alba di libertà : "Un grande vento di speranza" ha abbattuto il Muro di Berlino "il 9 novembre 1989, facendo di questa giornata un'alba di libertà e l'avvio di un nuovo percorso storico per la Germania, per tutto il continente, per il mondo intero. La fine della Guerra Fredda e la riunificazione tedesca". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel trentesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino. "Il Muro di Berlino ...

La caduta del Muro di Berlino - a 30 anni ecco miti e leggende : 30 anni fa cadeva il muro di Berlino. La demolizione del muro, in realtà costituito da più barriere parallele ai lati della cosiddetta striscia della morte, sarebbe cominciata ufficialmente il 13 giugno 1990, ma è il 9 novembre 1989 che fu raggiunto il punto di non ritorno. Quell’autunno l’intera cortina di ferro stava cedendo, e diventava complicato impedire il flusso migratorio dalla Germania dell’Est. La Repubblica ...

Berlino - il giorno che cambiò la storia : 30 anni fa la caduta del Muro : La sera del 9 novembre 1989 il muro di Berlino cessa di esistere. E' un evento che cambia la storia del Novecento, chiudendo...

Muro di Berlino - quando chiesi a Pertini cos’avesse visto dall’altra parte e lui mi rispose sgomento : Davanti al Muro di Berlino, Sandro Pertini salì col borgomastro Dietrich Stobbe su una torretta d’osservazione, dove qualcuno gli porse un binocolo. Il presidente italiano lo afferrò e regolò l’ottica sino a quando, con un mugugno, mise a fuoco quello che voleva vedere: dall’altra parte del Muro, infatti, spuntava la torretta di controllo del settore Est, dove un paio di “vopos” (i poliziotti dell’Est) stavano facendo altrettanto: “Vedete? Mi ...

Muro di Berlino - della caduta la tv ci ha mostrato tutto. Dei successivi 30 anni quasi nulla : Lo dico subito senza mezzi termini. Il racconto che la tv fece trent’anni fa della caduta del Muro di Berlino fu, a mio parere, soprattutto un’occasione mancata. O meglio lo fu quello rispetto a ciò che la caduta del Muro rappresentò. Quello che accadde quel 9 novembre, infatti, con l’abbattimento molto spettacolare del Muro, il passaggio festoso dei berlinesi da un settore all’altro della città, le manifestazioni di giubilo per la fine di un ...