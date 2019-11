Maurizio Lupi | archiviata l' inchiesta | chi si deve scusare E vergognare

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 9 novembre 2019) Sesomigliasse al suo nome adesso dovrebbe saltar fuori dalla pellicceria in cui era finito quattro anni fa scotennato da una banda di forcaioli, e girare per Montecitorio, per tivù e giornali, a mordere i persecutori. Dovrebbe pure passare dalla Procura di Firenze se non altro a ululare, ma gl

Maurizio_Lupi : ‘’Grandi opere, l’indagine finisce in archivio’’. Mi dimisi il 15 marzo 2015, pur non essendo mai stato indagato, p… - Maurizio_Lupi : #Churchill '’Molte persone vedono l'impresa privata come una tigre feroce, da uccidere subito. Altre invece come un… - RobyS1966 : RT @ErmesAntonucci: Ve la ricordate l'inchiesta che nel 2015 costrinse alle dimissioni il ministro Lupi, accusato (ma mai indagato) di aver… -