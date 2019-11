Maltempo | Coldiretti | “Chiude la vendemmia | addio a 1 bottiglia su 5”

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 9 novembre 2019) Con l’arrivo delsi conclude la2019 che per effetto del clima anomalo registra un taglio della produzione del 20% rispetto allo scorso anno, che significaad unadi vino made in Italy su cinque, anche se l’Italia mantiene comunque il primato mondiale tra i produttori. È quanto emerge dal bilancio dellapresentato per la Giornata del Ringraziamento festeggiata a partire dal week end di San Martino dell’11 novembre e promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana (Cei) per rendere grazie per il raccolto dei campi e chiedere la benedizione sulla nuova annata.La2019 è iniziata quest’anno il 7 agosto, tra le più anticipate dell’ultimo decennio, e dopo poco più tre mesi di raccolta lungo la Penisola ora – sottolinea la– restano da completare pochissime vigne di varietà tardive come l’Aglianico nelle aree interne ...

