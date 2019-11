Balivo travolta dalle polemiche : Sgarbi la mette in difficoltà e lei chiarisce : Vittorio Sgarbi mette in difficoltà Caterina Balivo a Vieni da Me e la conduttrice viene travolta dalle polemiche per una frase sulle donne. L’ultima puntata dello show Rai è stata particolarmente difficile da gestire per la presentatrice che ha avuto a che fare con il critico d’arte. Sgarbi è stato protagonista del momento della Lavatrice dove ha inscenato uno scambio di battute piuttosto acceso con la Balivo, divertendosi a ...