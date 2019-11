Un paese per soli maschi

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 8 novembre 2019) Il testosterone alto fa bene alla salute, dicono le riviste scientifiche. Fa bene agli uomini, meno al nostroche somiglia sempre più ai circoli vittoriani per, dove alle donne era vietato l’ingresso, non solo l’associazione.Chi fa i casting? I relatori ai convegni sono troppo spesso, lo leggiamo negli inviti, lo vediamo nelle foto scattate nei vari convegnie nelle firme degli accordi, dove sono spesso tutti uomini bianchi, perlopiù anzianotti, vestiti di grigio. Via via ci stiamo abituando all’ascolto di un solo punto di vista che pretende però di rappresentare l’universale.L′8 novembre a Roma si parla di riforma della governance della Rai, ne parleranno Primo, Davide, Federico, Antonello, etc. Coordina Giovanni. A Torino il 21 novembre Dario, Nunzio, Luciano, Tommaso, etc. parleranno di impresa che ...

