L’adesivo per trasformare il vecchio iPhone in un 11 Pro

Fonte : wired

(Di venerdì 8 novembre 2019) (Foto: Aliexpress) Per passare daX oXr a11 bisogna mettere pesantemente mano al portafogli, preventivando anche diverse centinaia di euro pur dando in permuta (con conguaglio) ilmodello all’Apple Store. Oppure, in alternativa, si può spendere l’equivalente di due caffè. Per molti utenti l’è uno status symbol, qualcosa da mostrare confermando che l’apparire sia più importante della sostanza e il fumo più dell’arrosto. Dunque, dato che11 cambia sotto il profilo del design rispetto aXr (e persino a nonnoX) con la sola fotocamera posteriore, perché non effettuare un upgrade un po’ furbesco? Questa è l’idea di base dell’adesivo che si applica sul retro delper “trasformarlo” nel nuovo. Lo sticker, che sta spopolando in Cina, va ad aggiungere la seconda ...

