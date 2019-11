Auto e camion | dal 2022 sistemi di sicurezza elettronici obbligatori su tutti i veicoli

Tragico schianto fra Auto e camion a Vicenza : vettura distrutta - muore Automobilista 52enne : La tragedia si è consumata nel primissimo pomeriggio di oggi, martedì, a Orgiano. La vittima è un automobilista la cui vettura, una Fiat 500, è andata completamente distrutta nell'impatto col tir il cui camionista è rimasto illeso. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto si sarebbe trattato di uno scontro frontale.Continua a leggere

Vicenza : scontro tra Auto e camion - muore 52enne alla guida della Fiat 500 : Vicenza, 5 nov. (Adnkronos) - Dalle ore 13, i vigili del fuoco stanno operando in via Cappellare a Orgiano per un incidente stradale tra un'auto e un camion: deceduto l'autista del mezzo più leggero. La squadra Vigili del fuoco arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza i mezzi, purtroppo nonostan

Vicenza : scontro tra Auto e camion - muore 52enne alla guida della Fiat 500 : Vicenza, 5 nov. (Adnkronos) – Dalle ore 13, i vigili del fuoco stanno operando in via Cappellare a Orgiano per un incidente stradale tra un’auto e un camion: deceduto l’autista del mezzo più leggero. La squadra Vigili del fuoco arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza i mezzi, purtroppo nonostante il soccorso il personale medico del 118 ha dovuto constatare la morte del conducente della Fiat 500: un 52enne di Sossano. ...

Scontro tra Auto e camion - un impatto devastante : 3 morti sul colpo : Tragico incidente mortale nel pomeriggio di mercoledì, 30 ottobre 2019: tre persone hanno perso la vita a seguito di uno Scontro tra un’auto e un mezzo pesante. Per gli occupanti dell’auto, una Peugeot 208, non c’è stato niente da fare: morti sul colpo. Illeso, invece, l’autista del camion che, come riportano i giornali locali, trasportava animali vivi. La tragedia è avvenuta sulla Catania – Ragusa, lungo la Statale 194, poco fuori ...

Scontro tra Auto e camion - un impatto devastante : 3 morti sul colpo : Tragico incidente mortale nel pomeriggio di mercoledì, 30 ottobre 2019: tre persone hanno perso la vita a seguito di uno Scontro tra un’auto e un mezzo pesante. Per gli occupanti dell’auto, una Peugeot 208, non c’è stato niente da fare: morti sul colpo. Illeso, invece, l’autista del camion che, come riportano i giornali locali, trasportava animali vivi. La tragedia è avvenuta sulla Catania – Ragusa, lungo la Statale 194, poco fuori Francofonte. ...

Auto schiacciata contro il guardrail : è caccia al camion pirata : Prima le ha tamponate, schiacciandole con violenza contro il guardrail. Poi ha fatto perdere le sue tracce. È caccia al camion pirata che nella notte ha trascinato una fiat 600 celeste per diversi metri sull'Autostrada A4 nel tratto fra la barriera di Monza e Sesto San Giovanni. A bordo della vettura c'era due ragazze di 27 e 29 anni. Le due hanno riportato ferite alla testa, per fortuna non gravi. Il camionista ha tamponato in modo violento ...

Incidente per Joaquin Phoenix - l’Auto è finita contro un camion : le condizioni dell’attore : Joaquin Phoenix protagonista di un tremendo impatto con un mezzo dei vigili del fuoco a Los Angeles. L’attore, a bordo di una Tesla all’interno di un parcheggio, ha preso una curva a velocità troppo elevata, finendo per perdere il controllo dell’auto e schiantarsi contro un veicolo pesante, un camion dei pompieri. Lo riporta TMZ. l’auto guidata da Phoenix è andata quasi completamente distrutta, ma l’attore ne è uscito miracolosamente illeso ...

Nove feriti a Limburg - un camion si schianta contro otto Auto : Un uomo ha rubato un camion e si è scontrato contro otto auto ferme al semaforo davanti a un tribunale. E' successo lunedì sera a Limburg in Germania, nel land occidentale dell'Assia. I feriti sono Nove, compreso l'autista del camion: sette sono stati portati in ospedale e uno è stato visitato in am

Lunedì a Limburg - in Germania - un uomo ha guidato un camion contro alcune Auto ferme a un semaforo e secondo i giornali è stato un atto di terrorismo : Lunedì a Limburg, in Germania, un uomo ha rubato un camion e l’ha guidato contro otto veicoli fermi a un semaforo, ferendo otto persone: oggi alcune fonti tra gli investigatori hanno detto ai giornalisti tedeschi che potrebbe essere stato un

A4 - camion sfonda il guardrail : migliaia di Auto intrappolate in Autostrada - traffico in tilt : Incidente oggi sull'autostrada A4 all'altezza di Vigasio, in provincia di Verona: un camion è uscito di strada, invadendo la carreggiata e sfondando il guardrail. traffico in tilt, con migliaia di auto intrappolate. Alle 9 si sono segnalati oltre 11 chilometri di coda in entrambe le direzioni. Sul posto la polizia stradale.Continua a leggere

Camion sfonda il guard rail e invade l’Autostrada : migliaia di Auto “in trappola” : Caos tra l'autostrada A4 e la Tangenziale nei pressi di Verona: lunghe code in entrambe le direzioni. Un'auto è rimasta...

Auto si incastra sotto camion 78enne muore tra le lamiere : Chieti - Un nuovo incidente sulle strade abruzzesi, nel pomeriggio di ieri sulla strada statale 16 “Adriatica”, a Vasto un uomo di 78 anni ha perso la vite a bordo della sua Fiat Panda che per cause ancora da accertare, è rimasta incastrata sotto un camion che la precedeva. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che avevano fatto intervenire anche l'elisoccorso, ma è stato del tutto unitile, visto che l'anziano ...

Scontro Auto-camion dopo un sorpasso azzardato - muore tra le lamiere sulla Romea : Tragico incidente sulla statale Romea al confine tra Lova (Campagna Lupia) e Rosara (Codevigo), fra Padova e Venezia: un frontale tra un’automobile e un camion ha provocato la morte di sessantanovenne. La vittima è stata estratta dai vigili del fuoco dalle lamiere della sua auto, una Seat Leon.Continua a leggere

Tre camion e un’Auto si sono scontrati sull’Autostrada A32 vicino a Bardonecchia - è morto uno degli autisti : Tre camion e un’auto si sono scontrati sull’autostrada A32 vicino a Bardonecchia, in provincia di Torino: uno degli autisti è morto, mentre gli altri due sono stati feriti. Tutti e quattro i mezzi coinvolti sono bruciati: il tratto di autostrada è