Trapani | operazione Gdf | scoperti 21 lavoratori in nero in call center

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019) Palermo, 7 nov. (Adnkronos) – Ventunoinsono statidalla Guardia di finanza tra gli operatori di una Valderice, in provincia di. I, tutti di nazionalità italiana, erano assunti da due diverse società, di cui una con sede legale all’estero, impegnate nell’offerta in Italia di servizi di pubblicità commerciale e marketing di vari prodotti. I datori di lavoro, residenti uno nel palermitano e uno a San Marino, sono stati identificati e segnalati all’Ufficio provinciale del Lavoro di. Rischiano sanzioni pecunarie per un importo massimo di 43.200 euro per ogni lavoratore irregolare e sino ad un massimo di 60 giorni, con il contestuale obbligo della regolarizzazione del personale non in regola e la proposta all’Ufficio provinciale del lavoro di applicazione della sanzione accessoria della ...

