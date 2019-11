Napoli | retroscena imbarazzanti | questa sceneggiata si poteva doveva evitare

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019) Un harakiri in stile napoletano rischia di interrompere sul nascere tutta la programmazione stagionale della squadra di Carlo Ancelotti. Le uscite azzardate del presidente Aurelio De Laurentiis ed oggi anche le proteste dei tifosi aggiungono benzina sul fuoco ad una situazione che diventa di giorno in giorno sempre più complicata da gestire. Un macigno che grava sulle spalle dei calciatori, accusati di non impegnarsi come da dovere. Gli ultimi risultati negativi hanno aumentato i mugugni di una piazza esigente che, alla luce del calciomercato estivo, si aspettava passi in avanti rispetto alla passata stagione. L’obiettivo dichiarato è lo Scudetto, provare ad andare il più avanti possibile in Champions League e non snobbare come in passato la Coppa Italia. A novembre tutto è ancora perfettamente raggiungibile, quindi perchè continuare in questo clamoroso teatrino e infliggere ...

