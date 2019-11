La Via Lattea | le Nubi di Magellano | la Nebulosa di Orione | il panorama stellare di Tess

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019) Una foto di gruppo inquadradidie una vasta messe di stelle: è questa l’opera realizzata da(Transiting Exoplanet Survey Satellite), il ‘cacciatore’ di esopianeti della Nasa, con gli scatti di un anno di operazioni scientifiche (completato lo scorso 18 luglio). L’immagine finale – spiega Global Science – è un collage ottenuto da 208 fotografie che hanno immortalato vari settori dell’emisfero celeste meridionale e che mostrano il livello di eccellenza della strumentazione di. Il satellite, il cui compito è individuare pianeti extrasolari con il metodo del transito, ha scoperto in questa porzione di cielo ben 29 esopianeti e oltre mille candidati a tale status, ora sotto la lente degli studiosi per un’eventuale conferma. Nella foto,appare sulla sinistra come una fascia luminosa, mentre le due ...

aapv2016 : Priva di un disco interno,NGC 4488 è una galassia lenticolare situata a poco meno di 60mln di anni luce da noi. Ha… - _LadyHoran : RT @coldblackarrow: that moment when non prendi icardi ma comunque spacchi lo spogliatoio, il campo, lo stadio, la città, l'Italia, l'Europ… - _swash17_ : RT @coldblackarrow: that moment when non prendi icardi ma comunque spacchi lo spogliatoio, il campo, lo stadio, la città, l'Italia, l'Europ… -