Il Mattino | via i ribelli dallo spogliatoio | Mertens e Callejon ceduti a gennaio

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 7 novembre 2019) Dopo l’ammutinamento del Napoli che ha fatto arrabbiare non poco il presidente De Laurentiis, adesso, secondo quanto riporta il, si studiano le mosse per ripulire lodai capipopolo che lo hanno agitato e guidato la rivolta. Di questo hanno parlato il presidente e Ancelotti nella conversazione avuta ieri pomeriggio Via i rivoltosi,Si è parlato anche di come fare piazza pulita dellodi rivoltosi:è vicino ed è evidente che quelli che vengono considerati tra i fomentatori della «one» verranno. E su tutti. Poi verrà l’estate e l’epurazione sarà completata. L'articolo Il: via iilNapolista.

donMimmo : Preghiera del Mattino GIOVEDI 07 NOVEMBRE 2019 ?? Benedetto il Signore i... - ParrocchiaF : Preghiera del Mattino GIOVEDI 07 NOVEMBRE 2019 ?? Benedetto il Signore i... - Ezioy : Volgiti, Signore; fino a quando? * Muoviti a pietà dei tuoi servi. Saziaci al mattino con la tua grazia: * es… -