Windows Insider | Microsoft chiude il canale Skip Ahead

Microsoft To-Do si aggiorna per Windows 10 : stampa degli elenchi [Insider] : Breve comunicato per informarvi che la versione per Windows 10 di Microsoft To-Do si è recentemente aggiornata per gli Insider introducendo la possibilità di stampare gli elenchi. Novità in questa versione stampa gli elenchi: nel menu con i tre puntini “…” è stata aggiunta una nuova opzione che consente di stampare gli elenchi. Nel file da stampare, oltre alle attività, sono presenti anche le sottoattività e le stelle che ...

OneDrive per Windows 10 si aggiorna : supporto per il tema scuro [Insider] : Breve comunicato per informarvi che l’app di OneDrive per Windows 10 si è aggiornata per gli Insider introducendo il supporto per il tema scuro. Novità in questa versione Recandosi nel menu “…” e cliccando su “Impostazioni” è possibile trovare la nuova voce per cambiare tema. Le opzioni presenti sono tre: Modalità chiara, Modalità scura e Usa la modalità di Windows. Fix di bug e miglioramenti ...

Windows Insider : Dona Sarkar lascia la leadership del programma : Microsoft ha annunciato ieri che Dona Sarkar lascerà il comando del programma Windows Insider per dedicarsi a un nuovo ruolo all’interno dell’azienda. 1/ After 3+ years of leading the #WindowsInsiders program, I’ll be moving over to the MS Developer Relations @azureadvocates team to lead advocacy for Power Platform + tech skilling. Please tag @WindowsInsider with your Insider-related questions! <3https://t.co/mORjqzHLdE — ...

La nuova build di Windows Insider porta alcune novità per gli utenti Samsung : Questa settimana è stata rilasciata una nuova build di Windows Insider che porta con sé alcune chicche legate ad Android per gli utenti Samsung L'articolo La nuova build di Windows Insider porta alcune novità per gli utenti Samsung proviene da TuttoAndroid.

Windows Insider : iniziato il Bug Bash di 20H1 : Attraverso il post della build 18990, Microsoft ha annunciato l’apertura del Bug Bash di Windows 10 20H1 a partire da oggi fino al 2 ottobre 2019. L’iniziativa interessa tutti gli iscritti al ramo di distribuzione Fast del programma Insider e sarà fondamentale per Microsoft al fine di rendere questa versione ancora più stabile. Per chi non lo conoscesse, il Bug Bash è un evento periodico che prevede, per circa una settimana, la ...

Windows 10 May Update : disponibile la build 18362.387 [Insider] : È da questa mattina disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Release Preview con a bordo Windows 10 May 2019 Update: stiamo parlando della build 18362.387. Annuncio Oggi abbiamo rilasciato la build 18362.387 per gli utenti Release Preview che sono ancora su Windows 10 19H1. Questo è solo un piccolo Update della della build 18362.385. Prevediamo di abilitare presto questo aggiornamento anche per 19H2. Changelog Ancora non è ...