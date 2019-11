Trench uomo | questo autunno si porta a strati Jeff Goldblum docet

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Ilautunnale si, come insegna. Che sia lui il boss dell'abbigliamento da ufficio, non è di certo una novità. Tuttavia, l'attore e musicista americano riesce sempre a sorprendere con le sue scelte di stile, che di stagione in stagione giocano con le tendenze del momento senza mettere da parte il suo gusto personale. Ogni volta cheesce di casa sembra essere un'occasione imnte, eperché la ricercatezza, per lui, è la base di ogni look, dal casual al più elegante. Lo scorso venerdì il musicista ha presentato il suo album e questa settimana è stato fotografato mentre si dirigeva agli studi di Radio 2 a Londra con un outfit di grande ispirazione per. Senza perdere punti in eleganza, la star ha affrontato il grigio della capitale non con uno, ma con duedi ...

OfferteLavoroTO : Moda uomo, trench e cappotti fanno da padrone anche quest'inverno -