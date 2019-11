Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Fanno discutere nuovamente oggi 6che sono trapelati all'interno delle, in riferimento ai variP30 e SamsungS10. Le proposte emerse all'interno dello store, infatti, ci parlano chiaramente dipiù bassi rispetto alle medie alle quali ci siamo abituati in questi mesi. Certo, è possibile che in occasione di eventi come il Black Friday 2019 ed il successivo Cyber Monday si possa scendere a livelli ancora più significativi, ma quanto raccolto questo mercoledì non deve essere in alcun modo sottovalutato dopo il primo report di inizio settimana. Il nuovo prezzo perP30 oggi 6Analizzando le singolepiù da vicino, ad esempio, emerge che gli utenti interessati all'acquisto di unP30 possono portare a termine l'ordine con un esborso inferiore a 450 euro. Promozione, questa, emersa all'interno dello ...

OptiMagazine : Tornano prepotenti Huawei P30 e Galaxy S10 con offerte Amazon di novembre: prezzi aggiornati -