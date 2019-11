LIVE Sinner-Ymer 4-0 1-0 | NextGen Atp Finals 2019 in DIRETTA | l’altoatesino vince il

Fonte : oasport

(Di mercoledì 6 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di– La presentazione di– La presentazione della giornata di incontri (6 novembre) 40-30 Forzaconlontano dalla linea di fondo: palla lunga. 30-30 Ace a 205 km/h del #74 al mondo. 15-30 Diritto fuori di poco dell’italiano:sta dominando il match in tutti i sensi, anche con i pochi errori non forzati. Vuole comandare sempre lo scambio. 0-30non riesce a scambiare:spinge da lontano e nonostante ciò, giungono mine dall’altra parte. 0-15 Doppio fallo diche rischia con la seconda. 1-0 Non c’è partita sin qui: dominio di. 40-0 Servizio e diritto all’incrocio delle righe di. 30-0 Ottima prima dell’azzurro. 15-0 Come attacca! L’italiano sale sulla palla come pochi: diritto in avanzamento e primo ...

SSportNetwork : #Tennis #NextGenATP #LIVE Parte bene #Sinner nel match contro #Ymer 4-0 nel #primoset. - OA_Sport : LIVE Sinner-Ymer, NextGen Atp Finals 2019 in DIRETTA: si inizia in ritardo, l’altoatesino a caccia della vittoria - Matt_Orlandi : LIVE #Sinner - #Ymer, diretta e risultato in tempo reale #NextGenAtpFinals #Milano 2019: inizio ore 21.45… -