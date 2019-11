Dimmi che mese sei nato e saprai di che malattia soffrirai | i nati a maggio i più sani

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Una curiosa ricerca fatta da alcuni scienziati della Columbia University di New York ha evidenziato come c’è una strana coincidenza tra determinate malattie e ilin cui si è. Secondo il particolare studio, che non ha nulla a che vedere con l’astrologia, ineldisono i più, mentre per le persone nate a dicembre sono più frequenti le malattie respiratorie. Attenzione per ineldi marzo e soprattutto al loro cuore che è il più delicato di tutti. Infatti le persone che compiono ildi marzo gli anni hanno più possibilità, sempre secondo lo studio, di avere malattie cardiovascolari. Lo studio è stato svolto dai ricercatori della Columbia University utilizzando un sofisticato algoritmo che ha analizzato le malattie di ben 1,7 milioni di persone in 28 anni. In particolare sono state associate a 1,7 milioni di persone ben ...

trash_italiano : MA NOI NON DIMENTICHIAMO Dai Cora, andiamo alla festa Non ho voglia di venire, Mari Coooooosa? MARILÙÙÙ Quando mi… - enricoI00 : @frmas94 dimmi che confermi anche tu... - Frances33577558 : @MStudentessa Dimmi come posso contattarti e vedrai che non sarà Na perdita di tempo ???? -