Sinatti | “Napoli in difficoltà Si al turnover | ma non scientifico”

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 5 novembre 2019): Napoli in. Si al, ma non scientifico. Ogni calciatore ha caratteristiche e tempi di recupero a sè.. A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Francesco, ex preparatore atletico del Napoli. Queste le sue parole: “Il Napoli mi manca, è una piazza affascinante perché ha caratteristiche uniche e dopo 3 anni ne sento la mancanza. Il Napoli hanel mantenere l’intensità costante in tutti e 90 minuti e non posso dare un giudizio definitivo dall’esterno, ma ciò che si vede è che ci sonofisiche e mentali. E’ difficile avere la rosa al 100% per tutta la durata della stagione e per questo ilè fondamentale, ma non credo debba essere automatico perché ogni atleta ha un recupero diverso. Alcuni riescono a giocare 3 giorni senza accusare stanchezza, altri invece hanno necessità di recuperare. Le ...

