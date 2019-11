Preeclampsia o gestosi | un test per capire chi è a rischio in gravidanza

Fonte : dilei

(Di martedì 5 novembre 2019) Un tempo si chiamava, oggi la scienza la definisce. A prescindere dal nome, è una delle complicazioni più temute della, che può avere effetti anche gravi sulla gestante e sul nascituro, in particolare nelle aree in via di sviluppo. Solo, purtroppo, non si riesce ad avere in anticipo l’informazione di chi la svilupperà e per questo occorre sempre un monitoraggio attento della situazione, soprattutto quando sono presenti specifici elementi che possono innalzare il. Si sa che può andare più facilmente incontro a questa condizione chi ha già avuto problemi simili in unaprecedente, chi va incontro a gravidanze multiple, chi presenta particolari malattie come la sindrome da anticorpi antifosfolipidi (malattia autoimmunitaria in cui gli anticorpi prodotti dall’organismo si scatenano contro strutture che ne fanno parte, in modo errato), oppure ...