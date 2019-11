Palermo | cittadinanza onoraria a Giuseppe Pignatone

Ruba la luce e prende il reddito di cittadinanza - a Palermo meccanico furbetto : Rubava la luce e prendeva il reddito di cittadinanza. Furbetti scatenati a Palermo. L’ennesimo caso di furbetto del reddito di cittadinanza è stato scoperto nel quartiere Zen 2 del capoluogo siciliano dove un ragazzo di 29 anni aveva allestito un’officina meccanica abusiva. Ma non solo. I carabinieri hanno scoperto che l’uomo asportava irregolarmente la corrente elettrica dalle rete di distribuzione. Come se non ...