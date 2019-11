Juventus | Jeep mette in vendita 122 automobili dedicate ai bianconeri

Jeep sceglie il Suv Compass per festeggiare i 122 anni della Juventus : Un modello di successo per una squadra di successo: il marchio Jeep® sceglie il SUV Compass per festeggiare i 122 anni della Juventus, dedicando per la prima volta una vettura a tiratura limitata alla squadra bianconera Il connubio tra Jeep® e Juventus è giunto all’ottava stagione e si contraddistingue per i numerosi successi: risultati esaltanti che spiccano nei 122 anni di gloriosa storia della squadra. Con l’iconico marchio ...

Jeep insieme alla giocatrici della Juventus femminile sulla pista Balocco [GALLERY] : Giornata speciale per la squadra femminile bianconera, che ha testato la gamma Jeep® al Proving Ground del gruppo FCA. Jeep è un marchio apprezzato dalle donne: il 20% della clientela è femminile e si identifica con i valori del brand Jeep® è un marchio sempre più apprezzato dal pubblico femminile e, a ulteriore conferma di questo legame speciale, le campionesse della Juventus Women sono scese in pista oggi a Balocco, nello storico ...

Juventus - dopo l'accordo con Jeep il valore della maglia sale a quasi 100 milioni : Ieri, in casa Juventus si è tenuta l'assemblea degli azionisti che ha dato il suo assenso all'aumento di capitale da 300 milioni. Andrea Agnelli nel corso dell'assemblea ha anche sottolineato che punta ad aumentare sempre di più il valore del club a livello mondiale. La crescita della Juve si vede anche in termini di sponsor. Infatti, sempre nella giornata di ieri, il club bianconero e la Jeep hanno comunicato un aumento di 25 milioni annui ...

Juventus - aumentato valore della sponsorizzazione Jeep : in arrivo altri 25 milioni annui : Quella di oggi è una giornata molto importante in casa Juventus visto che all'Allianz Stadium è in corso l'assemblea degli azionisti. Proprio poco prima che l'assemblea prendesse il via il club bianconero con un comunicato apparso sul suo sito internet ha annunciato un nuovo accordo di sponsorizzazione con Jeep. Infatti, la Juve e la FCA Italy S.p.a hanno raggiunto un'intesa per incrementare di 25 milioni il corrispettivo annuo. Dunque il club ...

Juventus - pioggia di milioni firmata Jeep : aumenta il fisso di 25 milioni per i prossimi due anni : La Juventus vince e, di conseguenza, diventa ancora più ricca. I bianconeri, con un comunicato pubblicato sul loro sito web, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo con lo sponsor Jeep per incrementare il fisso annuo di 25 milioni di euro per le stagioni sportive 2019/20 e 2020/21, passando da

Jeep aumenta di 25 milioni l'investimento sulla sponsorizzazione della Juventus : aumenta di 25 milioni di euro la sponsorizzazione Jeep per le stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021 della Juventus. È quanto prevede un accordo siglato tra Juventus Football Club e Fca Italy "in considerazione dell'eccellente performance sportiva della prima squadra, che ha determinato in questi anni il miglioramento del ranking Uefa e l'incremento di visibilità del brand Juventus a livello globale". L'annuncio è stato dato ...

Il marchio ‘Jeep’ fa (più) ricca la Juventus - aumenta il valore della sponsorizzazione : i dettagli dell’accordo : Il club bianconero ha pubblicato questa mattina un comunicato in cui rende noto l’aumento del valore della sponsorizzazione del marchio ‘Jeep’ La Juventus e FCA Italy hanno raggiunto un accordo per aumentare di 25 milioni di euro il valore della sponsorizzazione ‘Jeep‘ per le prossime due stagioni, raggiungendo anticipatamente un’intesa comunicata nella mattinata di oggi. Foto Francesca Soli ...

Il triangolo tra il rosso della Juventus - la FCA e il soccorso della Jeep : La Juve chiude in perdita di circa 40 milioni il bilancio 2018/19, come scritto dal Sole 24 Ore e contenuto nel bilancio della Exor che anticipa quello del club bianconero. Ma secondo Calcio e Finanza, anche il rosso dell’esercizio 2019/20 della società di Agnelli sarebbe stato previsto dalla holding e riportato nel documento sulla relazione semestrale nel paragrafo dedicato all’andamento economico della Juventus, che al 30 giugno 2019 ...

Juventus - rialzo ricavi grazie a sponsor Jeep : si passerebbe da 16 a 50 milioni a stagione : La crescita commerciale che ha riguardato la Juventus in questi anni dipende sicuramente da tanti fattori: il blasone acquisito nel post calciopoli, grazie alla guida sapiente del presidente Agnelli, è merito sicuramente dei trionfi a livello sportivo, con i numerosi scudetti vinti insieme a tante competizioni nazionali come Supercoppa Italiana e Coppa Italia. Si è partiti dallo stadio di proprietà, che ha permesso di gettare le basi verso un ...

Juventus pioggia d’oro : Jeep triplica lo sponsor – Che cifre ! : Juventus pioggia d’oro: in dirittura d’arrivo la chiusura della trattativa con Jeep. Il grande incremento nel settore marketing derivante dall’acquisto di Cristiano Ronaldo ha determinato una crescita enorme della popolarità del marchio Juventus, che è diventato virale nei social network e diffusissimo in Estremo Oriente, dove i bianconeri sono diventati una delle squadre più seguite […] More