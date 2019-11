I licenziamenti non indignano se a deciderli è la coop rossa

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 5 novembre 2019) Carlo Lottieri A l di là del balletto sulle cifre, un dato è chiaro: l'acquisizione dei supermercati Auchan da parte di Conad comporterà un gran numero di esuberi. Quasi sicuramente alcune migliaia. La vicenda non sorprende, dato che il colosso della grande distribuzione potrà anche avere alle spalle una storia di battaglieerative e rigetto del profitto, ma se deve stare sul mercato ha bisogno di fare i conti del dare e dell'avere. E quando un'azienda non funziona perché i dipendenti sono troppi, può essere necessario procedere a un ridimensionamento. Parafrasando la celebre battuta di Humphrey Bogart, si potrebbe dire: «È il mercato, bellezza!». La ristrutturazione, infatti, non è condotta da cinici gestori di fondi o da imprenditori fatti da sé e dominati dall'ansia del profitto, poiché ad agire in tal modo sono proprio quegli ambienti che da sempre si schierano ...

