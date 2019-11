Catania | strade chiuse e fuochi d’artificio al concerto abusivo | indagati 10 cantanti

Catania - tangenti ai funzionari Anas per risparmiare sui lavori delle strade : “Me la sucano qui a me”. Gli audio esclusivi a Piazzapulita : “Qui me la sucano a me“. Nelle intercettazioni esclusive che andranno in onda a Piazzapulita, su La7, il comportamento di alcuni dipendenti dell’Anas di Catania, sicuri di non essere scoperti dagli inquirenti. Venti appalti pubblici sono finiti nella lente d’ingrandimento della Guardia di finanza in quello che è considerato, dalla Procura della Repubblica, un raffinato sistema di corruzione: mazzette dagli imprenditori ai ...

Catania - arrestati per corruzione funzionari dell’Anas e imprenditori : tangenti per i lavori di manutenzione delle strade : funzionari dell’Anas di Catania e imprenditori di Palermo, Caltanissetta e Agrigento sono stati arrestati all’alba dalla Guardia di Finanza con l’accusa di corruzione in concorso nell’ambito dell’operazione “buche d’oro” che ha portato alla luce un rodato sistema di tangenti in Sicilia. Si tratta, secondo quanto riferisce Repubblica, di otto persone nei confronti delle quali il gip della Procura di ...