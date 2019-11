Catania | concerto abusivo con fuochi d’artificio | indagati 10 cantanti neomelodici e tre

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 novembre 2019) Diecihanno tenuto il 12 ottobre scorso unnel rione San Cristoforo di, chiudendo al traffico una strada e terminando l’evento con dei fuchi d’artificio. Per questo, assieme ai loro tre manager, sono statidalla Questura diper reati connessi, direttamente e indirettamente, all’evento che si è svolto illegalmente. La “star”, ricostruisce la questura di, era la cantante Agata Arena, che è tra gli, in passato denunciata per affissione abusiva di manifesti pubblicitari e per truffa aggravata allo Stato per l’indebita percezione del reddito di cittadinanza. Reato che, secondo l’accusa, avrebbe reiterato presentando una nuova domanda. Dagli accertamenti della polizia è emerso poi che allo spettacolo erano presenti pregiudicati, alcuni dei quali collegati alla locale criminalità ...

