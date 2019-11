Tiscali rimodula i clienti con tariffazione a consumo | da dicembre Mobile Smart per tutti

Alcuni piani a consumo vittime delle rimodulazioni Tiscali : siamo proprio sicuri? : Non danno tregua le rimodulazioni Tiscali, che questa volta vanno a colpire i piani a consumo, ed in maniera mirata Tiscali 9 senza scatto, Tiscali 15 e Tiscali 1 Cent. Stanno già arrivando gli SMS informativi attraverso i quali l'operatore telefonico con sede a Cagliari comunica l'attuazione della trasformazione in Mobile Smart, che prevede il pagamento di un canone mensile pari a 2.99 euro offrendo in cambio 60 minuti verso tutti, 10 SMS ...

Tiscali sta attuando nuove rimodulazioni per alcune tariffe : Stando alle segnalazioni di alcuni utenti, Tiscali avrebbe inviato a vari clienti con tariffa a consumo un SMS con cui li avvisa di nuove rimodulazioni L'articolo Tiscali sta attuando nuove rimodulazioni per alcune tariffe proviene da TuttoAndroid.

Tiscali dismette gli MMS e applica le nuove rimodulazioni da oggi : Le rimodulazioni di Tiscali Mobile si avvicinano: ulteriori dettagli sugli aumenti che si avranno a partire dal 1° novembre 2019. Cambierete operatore? L'articolo Tiscali dismette gli MMS e applica le nuove rimodulazioni da oggi proviene da TuttoAndroid.

Dal 1 novembre le rimodulazioni Tiscali Mobile : approfondimenti sugli aumenti : Le rimodulazioni Tiscali stanno per colpire ancora, questa volta relativamente alla telefonia Mobile. Dal 1 novembre 2019, infatti, gli utenti che hanno attivato entro il 30 aprile 2019 una qualsiasi offerta in commercio da ottobre 2018 verranno purtroppo impattati dalle modifiche unilaterali del contratto. I clienti interessati dovrebbero aver già tutti ricevuto l'SMS informativo (se così non è stato, potreste riceverlo entro il 31 ottobre ...

Le rimodulazioni di Tiscali Mobile sono in arrivo : ulteriori dettagli sugli aumenti : Le rimodulazioni di Tiscali Mobile si avvicinano: ulteriori dettagli sugli aumenti che si avranno a partire dal 1° novembre 2019. Cambierete operatore? L'articolo Le rimodulazioni di Tiscali Mobile sono in arrivo: ulteriori dettagli sugli aumenti proviene da TuttoAndroid.

Le rimodulazioni non finiscono più : ecco le nuove di Vodafone e Tiscali : A partire dal mese di novembre alcune delle offerte di Tiscali subiranno una rimodulazione e proprio in questi giorni gli utenti “impattati” stanno ricevendo un’apposita comunicazione informativa via SMS. ecco un esempio di messaggio che l’operatore sta inviando agli utenti interessati dalle modifiche: Aggiorniamo la tua offerta per mantenerla tra le più competitive sul mercato! Al primo rinnovo nel mese di novembre avrai ...

Tiscali rimodula anche le tariffe mobili a partire dal 1° novembre 2019 : Dopo l'ufficialità degli aumenti di alcune offerte di rete fissa, a partire dal 1° novembre 2019 entreranno in vigore anche alcune modifiche delle condizioni generali del contratto per alcuni clienti di rete mobile. L'articolo Tiscali rimodula anche le tariffe mobili a partire dal 1° novembre 2019 proviene da TuttoAndroid.

Rimodulazioni Tiscali per l’offerta Mobile 30 : 1 euro in più al mese : Arrivano le Rimodulazioni Tiscali anche per il Mobile, dopo quelle che hanno colpito alcune promozioni di rete fissa, come abbiamo avuto modo di raccontarvi in questo nostro articolo di qualche giorno fa. Il gestore cagliaritano per l'occasione ha deciso di applicare alcune modifiche alle attuali condizioni di contratto all'offerta Mobile 30 (chiamate illimitate, 100 SMS e 30GB al costo mensile di 6.99 euro). Dal prossimo mese la tariffa ...

Purtroppo ufficiali le rimodulazioni Tiscali del 1 novembre : 3 euro in più al mese : Dal 1 novembre 2019 saranno effettive le rimodulazioni Tiscali su alcune offerte di rete fissa. Al momento non è ancora dato sapere quali piani siano stati effettivamente inclusi nelle modifiche unilaterali del contratto (come riportato da 'mondomobileweb.it', il gestore cagliaritano non lo avrebbe specificato all'interno del comunicato ufficiale), che prevedono l'aumento del canone mensile di 3 euro. Se siete stati impattati anche voi, ne ...