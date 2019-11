SPAL-Sampdoria probabili formazioni | c’è Floccari | Rigori dal 1′

Pagelle e Highlights SPAL-Sampdoria 0-1 - decide Caprari nel recupero - ferraresi ultimi! : Pagelle SPAL SAMPDORIA- Dopo una giornata ricca di colpi di scena, tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra SPAL-Sampdoria. Sorpresa Cagliari, male nuovamente il Milan, sconfitto in casa per 2-1 dalla Lazio, un successo che mancava a San Siro da 30 anni. Leggi anche: Bologna, Ibrahimovic sogno concreto: i rossoblù ora possono sognare […] L'articolo Pagelle e Highlights SPAL-Sampdoria 0-1, decide Caprari nel recupero, ...

Caprari decisivo - la Sampdoria batte la SPAL al 91' : Lo scontro diretto per la salvezza al Paolo Mazza viene deciso al 91'. Tra Spal e Sampdoria termina 0-1

Video/ SPAL-Sampdoria - 0-1 - : highlights e gol - guizzo di Caprari nel recupero : Video Spal-Sampdoria, risultato finale 0-1,: un gol nel recupero di Caprari consente ai blucerchiati di battere gli estensi nello scontro diretto.

SPAL-Sampdoria - le dichiarazioni di Semplici e Ranieri nel post-partita : Tre punti d’oro per la Sampdoria, Spal che finisce all’ultimo posto, insieme al Brescia. E’ questo ciò che ha detto il posticipo dell’11^ giornata di Serie A. Al termine della gara, decisa da un gol di Caprari in pieno recupero, Leonardo Semplici ha commentato così ai microfoni di Sky Sport: “La squadra ha fatto quello che è nel suo potenziale, abbiamo tenuto palla, cercato di creare varie situazioni ...

SPAL-Sampdoria 0-1 - Serie A 2019-2020 calcio : Caprari nel recupero riporta la gioia in casa blucerchiata : Nel posticipo di bassa classifica dell’undicesima giornata di Serie A di calcio 2019-2020 la Sampdoria, con un gol di Caprari al primo minuto di recupero del secondo tempo, espugna lo Stadio Paolo Mazza di Ferrara e batte la Spal per il conseguente 0-1. La formazione blucerchiata torna a vincere dopo un mese e mezzo e si schioda dall’ultima posizione, dove invece spedisce la squadra estense, che resta ferma a quota 7 insieme al ...

Diretta/ SPAL-Sampdoria - risultato 0-0 - streaming video tv : Depaoli salva su Moncini : Diretta Spal Sampdoria streaming video DAZN, probabili formazioni, quote e risultato live del match valevole per l'undicesima giornata di Serie A

SPAL-Sampdoria 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : Caprari decisivo - bene Depaoli [FOTO] : Spal-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb – Partita noiosa tra Spal e Sampdoria. Il posticipo dell’11^ giornata di Serie A finisce con il colpaccio dei blucerchiati in pieno recupero. Poche occasioni, alla fine è Caprari, entrato in campo da pochissimi minuti a deciderla. Kurtic e Reca i più intraprendenti tra i ferraresi, buona partita di Depaoli tra i blucerchiati. In alto la FOTOGALLERY. Spal-Sampdoria, LE pagelle DI ...

La Sampdoria sbanca il “Paolo Mazza” nel recupero : SPAL ko - decide Caprari [FOTO] : Spal-Sampdoria – E’ la Sampdoria a fare festa al 91′ della partita contro la Spal. Decisiva una rete di Caprari in pieno recupero. Partita bruttina con le due squadre che fanno parecchia confusione, come lecito aspettarsi da un delicatissimo scontro salvezza. Nel primo tempo Spal che si rende pericolosa in due occasioni: prima Reca, poi Strefezza mettono qualche brivido ad Audero. La Samp risponde con le due punte: ci ...

DIRETTA/ SPAL-Sampdoria - risultato 0-0 - video streaming tv : è iniziata la ripresa : DIRETTA Spal Sampdoria streaming video DAZN, probabili formazioni, quote e risultato live del match valevole per l'undicesima giornata di Serie A

Posticipo serie A - SPAL-Sampdoria 0-1 : 22.37 Colpaccio della Samp in 'zona Cesarini' I blucerchiati lasciano la coda della classifica proprio alla Spal. Un tiro di Strafezza non manca di molto l'incrocio. Ma l'occasione d'oro per i padroni di casa arriva poco dopo,quando Reca s'incunea in area: Audero respinge la prima conclusione, poi l'esterno non trova il bersaglio.Samp poco propositiva,Bonazzoli non arriva sull'improvvido retropassaggio di Tomovic che inguaia Berisha. Quando lo ...

Diretta/ SPAL-Sampdoria - risultato 0-0 - streaming video tv : Audero si oppone a Reca : Diretta Spal Sampdoria streaming video DAZN, probabili formazioni, quote e risultato live del match valevole per l'undicesima giornata di Serie A

DIRETTA/ SPAL-Sampdoria - risultato 0-0 - video streaming tv : ritmi elevati al Mazza : DIRETTA Spal Sampdoria streaming video DAZN, probabili formazioni, quote e risultato live del match valevole per l'undicesima giornata di Serie A

Diretta/ SPAL Sampdoria - risultato 0-0 - streaming video tv : in campo - si comincia! : Diretta Spal Sampdoria streaming video DAZN, probabili formazioni, quote e risultato live del match valevole per l'undicesima giornata di Serie A

Pagelle e Highlights SPAL-Sampdoria : voti e tabellino del match : Pagelle SPAL SAMPDORIA- Dopo una giornata ricca di colpi di scena, tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra SPAL-Sampdoria. Sorpresa Cagliari, male nuovamente il Milan, sconfitto in casa per 2-1 dalla Lazio, un successo che mancava a San Siro da 30 anni. Leggi anche: Bologna, Ibrahimovic sogno concreto: i rossoblù ora possono sognare […] L'articolo Pagelle e Highlights SPAL-Sampdoria: voti e tabellino del match proviene da ...