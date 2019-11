Facebook rinnova completamente il suo logo strizzando l’occhio a WhatsApp e Instagram

Sorry for Your Loss 2 su Facebook Watch dall’1 ottobre - Elizabeth Olsen rinnova la lotta al dolore della perdita : Sorry for Your Loss 2 arriva su Facebook Watch l'1 ottobre. Dopo il debutto della prima stagione a settembre 2018, il drama creato da Kit Steinkellner torna con nuovi episodi per continuare a esplorare le molteplici vie del dolore. La storia segue infatti la vita di Leigh Shaw, giovane costretta a far fronte all'inattesa morte del marito Matt. Incapace di processare il dolore, Leigh vede la propria vita deragliare dinanzi ai vani tentativi di ...