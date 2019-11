Cassano | “Il problema di Ancelotti? L’assenza di un vice | non può essere suo figlio

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 4 novembre 2019)si è espresso sui problemi del Napoli Antonioex attaccante ha espresso il suo parere sui problemi del Napoli nel corso di 'Tiki Taka', queste le sue dichiarazioni: "Ildi Carloa Napoli è l'assenza di unè un grandissimo allenatore e gestore. Ma non dimentichiamoci che al Milan ha avuto Tassotti comeche per dieci anni gli ha curato tutto e al Chelsea ha avuto Clement. Poi al Bayern Monaco, come ora, si è portato ilDavide. Non so se è bravo o meno ma è troppo giovane, non può trattare con giocatori come Ribery o quelli che ha ora il Napoli. Carlo è un ottimo gestore ma serve anche qualcuno che pensi alla tattica e parli coi giocatori".

