RaiPlay | lo streaming Rai riparte da Fiorello Ecco come funziona

Replica La strada di casa dell'ultimo episodio disponibile in streaming sul sito RaiPlay : Giunge al termine la seconda stagione della fiction La strada di casa con protagonista Alessio Boni. Ieri sera in prime time è andato in onda l'attesissimo ultimo episodio di questa serie che ha catturato l'attenzione del pubblico della rete ammiraglia Rai, ottenendo risultati d'ascolti molto positivi. Chi non avesse potuto seguire il gran finale di stagione de La strada di casa, può rivedere l'ultimo episodio di questa serie in Replica ...

Replica Il Collegio - la seconda puntata del 29 ottobre visibile in streaming su RaiPlay : Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 2 con il docu-reality Il Collegio 4, che continua ad essere uno dei prodotti di punta della programmazione serale della rete diretta da Freccero. Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di questa edizione che ha esordito ottenendo un vero e proprio boom di spettatori. Chi non avesse potuto seguire questo secondo appuntamento con Il Collegio in prima visione assoluta, può rivederlo da ...

Maratona di New York : la gara in tv su Rai Sport e in streaming su RaiPlay il 3 novembre : Start da Staten Island e arrivo a Central Park attraversando tutti e cinque i distretti della Grande Mela, dunque anche Brooklyn, Queens, Bronx e Manhattan, appuntamento oramai iconico dell’autunno newYorkese, domenica 3 novembre si correrà la quarantanovesima edizione della Maratona di New York. Con oltre 50mila runner al via, tra professionisti e dilettanti provenienti da ogni luogo, i 42 chilometri della Grande Mela rappresentano un evento ...

«Viva RaiPlay!» - ecco come rinasce lo streaming della Rai : «Viva RaiPlay!», ecco come rinasce lo streaming della Rai«Viva RaiPlay!», ecco come rinasce lo streaming della Rai«Viva RaiPlay!», ecco come rinasce lo streaming della Rai«Viva RaiPlay!», ecco come rinasce lo streaming della Rai«Viva RaiPlay!», ecco come rinasce lo streaming della Rai«Viva RaiPlay!», ecco come rinasce lo streaming della Rai«Viva RaiPlay!», ecco come rinasce lo streaming della Rai«Viva RaiPlay!», ecco come rinasce lo streaming ...

Replica Il Collegio 4 - la prima puntata visibile in streaming online sul sito RaiPlay : Torna in onda su Rai 2 uno dei docu-reality più amati e seguiti dal pubblico televisivo italiano. Parliamo de Il Collegio, giunto alla sua quarta stagione di messa in onda. Dopo il 1960, il '61 e il '68 questa volta i venti ragazzi protagonisti della trasmissione saranno catapultati negli anni Ottanta. La prima puntata de Il Collegio 4, in onda stasera 22 ottobre, potrà essere rivista in Replica streaming online accedendo al sito web gratuito ...

Viva RaiPlay sarà il più grande test mai effettuato sullo streaming in Italia : https://www.youtube.com/watch?v=qZVHSUvqVtI Quando dal 13 novembre RaiPlay distribuirà in esclusiva Viva RaiPlay, il nuovo spettacolo di Fiorello, il servizio pubblico starà tentando qualcosa di mai fatto prima in Italia. Così inedito e tecnologicamente rischioso che non esistono paragoni e non è possibile sapere in anticipo come andrà. In quanti guarderanno Fiorello in diretta su RaiPlay? Impossibile dirlo. E in quanti lo faranno da Roma e ...

Tv Talk - il nuovo inizio sabato 12 ottobre su Raitre e in streaming online su RaiPlay : "Tv Talk" torna da sabato 12 ottobre, in tv su Rai 3 e in streaming su Raiplay, a partire dalle ore 15:00. La nota trasmissione incentrata sull'analisi della programmazione televisiva e sulla penetrazione dei nuovi mezzi di comunicazione viene indicata da molti quale uno dei programmi più garbati della tv italiana. Storicamente condotto da Massimo Bernardini, anche quest'anno il format continuerà ad andare in onda ogni sabato pomeriggio. In ogni ...

Bangla - il film in tv su Rai2 e in streaming su RaiPlay martedì 8 ottobre : Nella prima serata di martedì 8 ottobre va in onda su Rai 2 il film "Bangla", pellicola del 2019 scritta, interpretata e diretta dal ventiduenne Phaim Bhuiyan. Questo lungometraggio, prodotto da Fandango e Tim Vision, è stato premiato quale “Commedia dell’anno” nell'ultima edizione dei Nastri d’argento e narra la storia, in larga parte autobiografica, di Phaim. Nel film il giovane di origine bengalese, nato in Italia, abitante del quartiere ...

Imma Tataranni - la 3ª puntata in streaming su RaiPlay : indagine su corpo mummificato : Continuano le indagini di Imma Tataranni, il sostituto procuratore protagonista della serie poliziesca in onda dal 22 settembre ogni domenica su Rai 1 in prima serata. Stasera, 6 ottobre, sarà trasmessa alle 21:25 la terza puntata della prima stagione, 'I giardini della memoria'. 'Imma Tataranni - Sostituto procuratore' è una fiction ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia. La protagonista è un tenace e incorruttibile magistrato che affronta ...

Un passo dal cielo 5 - la replica della 4ª puntata è in streaming su RaiPlay : Nella prima serata di ieri 3 ottobre è stata trasmessa da Rai Uno la quarta puntata di Un passo dal cielo 5, la serie tv che continua ad essere seguita da milioni di telespettatori italiani. La fiction dal 12 settembre è tornata a raccontare le avventure e le indagini di Francesco Neri, capo della Forestale del comune di San Candido che si trova immerso tra le Dolomiti del Trentino. La puntata andata in onda ieri alle 21:25, dal titolo 'Il ...

La strada di casa - replica seconda puntata in streaming su RaiPlay : La strada di casa 2 continua a tessere intrighi attorno alla strana sparizione di Irene, la donna che doveva convolare a nozze con Lorenzo. Riccardo Donna, il regista della miniserie televisiva con protagonista Alessio Boni, consiglia ai fan di non perdere nessuna puntata. Solo così è possibile dipanare il mistero che ruota attorno alla famiglia Morra, invischiata nella scomparsa di Irene e in un caso di omicidio. Gli appassionati delle vicende ...

Storie Minime - dal 17 settembre in tv su Rai 3 e in streaming online su RaiPlay : Nella fascia access time di martedì 17 settembre andrà in onda la prima puntata di "Storie Minime", il nuovo programma di Rai 3 che vedrà tante persone raccontare la loro storia davanti a una telecamera. Si tratta di frangenti di vita vissuta, istantanee rimaste nei cassetti della memoria, sprazzi di felicità che ogni tanto è giusto far riemergere a decorare il presente. L'ambientazione della trasmissione cambierà in ogni appuntamento e ...

Un passo dal cielo 5 - la prima puntata del 12 settembre visibile in streaming su RaiPlay : Giovedì 12 settembre è andata in onda su Rai 1 la prima puntata di Un passo dal cielo 5, la fortunata serie giunta con successo alla quinta stagione, trasmessa a quasi due anni di distanza dalla precedente. Daniele Liotti è tornato a rivestire il ruolo di Francesco Neri, comandante della Forestale di San Candido, un piccolo comune del Trentino-Alto Adige situato tra le Dolomiti a circa 1.000 metri di altitudine. La fiction mescola diversi ...

Viva RaiPlay - Fiorello canta il suo ritorno (streaming) in Rai - Video : Si avvicina novembre, il mese che vedrà il ritorno atteso da anni di Fiorello in Rai. Un ritorno che, come già sappiamo, non avverrà con uno show in prima serata, ma con quello che è stato definito dall'Amministratore Delegato Fabrizio Salini durante la presentazione dei palinsesti "un progetto unico a livello mondiale".Fiorello sarà infatti protagonista di Viva RaiPlay: sembra essere questo il titolo del suo nuovo show, diciotto appuntamenti ...