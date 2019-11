Improta | ' Hanno voluto ridare potere all' arbitro | all' inizio Juve non beccava un punto'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 3 novembre 2019) Sabato 2 novembre è stata una giornata ricca di eventi e anche in questa occasione non sono mancate le polemiche sulla VAR: grazie a questo strumento è stato sanzionato giustamente un rigore a favore della Roma nel match contro il Napoli, mentre nel pomeriggio il Bologna ha polemizzato sulla mancata assegnazione di un penalty su Palacio, dopo il quale è nato il rigore dubbio fischiato a favore dell'Inter. Polemiche anche nel derby Torino-, con un dubbio rigore a favore dei granata. A tal riguardo, prima dei match di sabato, ha parlato il noto ex calciatore del Napoli Gianniche su Canale 21 ha utilizzato parole molto pesanti sugli arbitri e sul modo in cui adesso stanno utilizzando questo strumento. In questo senso ha lanciato la solita frecciatina allantus, rea secondo l'ex calciatore di aver portato all'ennesimo cambio di regole sulla VAR. Secondo, ad...

